Експертні комісії в Україні можуть почати працювати на початку наступного року, поділився нардеп.

Замість МСЕК в Україні (медико-соціальних експертних комісій) будуть сформовані експертні комісії при кластерних та надкластерних лікарнях, і наразі Кабінет міністрів України розробляє постанову, яка буде визначати критерії формування цих команд.

Про це сказав член робочої групи Комітету ВР України з питань соціальної політики щодо реформи МСЕК Олександр Вознюк в ефірі "Київ24". Він нагадав, що замість МСЕК планується сформувати експертні комісії, що почнуть працювати з 1 січня 2025 р. Згідно з поясненням Вознюка, кластерні заклади - багатопрофільні лікарні в межах госпітального округу з громадою у понад 150 тис. осіб, забезпечують потребу населення в лікуванні найбільш поширених захворювань. Надкластерні - це лікарні, в яких є ресурси і технології для надання медичної допомоги у складних або рідкісних випадках захворювань.

"Якщо ми говоримо, наприклад, про ментальні порушення, або втрату кінцівок, то відповідно під цю нозологію, під цю проблему будуть формуватися експертні команди. Це будуть лікарі, які діють. Зараз Кабінет міністрів розробляє постанову, яка буде визначати критерії формування цих команд. Наразі це поки в розробці. Я думаю, десь в середині грудня уряд вже затвердить порядок формування команд, критерії до кандидатів в експертні команди", - прокоментував він.

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Також, додав Вознюк, цією постановою буде затверджено нову методику оцінювання особи, яка претендує на статус з інвалідністю:

"У людей враження, що це буде важка процедура. Насправді - це буде все просто".

Вознюк зауважив, що для уникнення черг продумують механізм. "Ці команди будуть одночасно оглядати та з’ясовувати питання щодо статусу, медичного стану, функціоналу, економічної спроможності, і буде винесено відповідне рішення щодо особи, яка звернулась щодо втрати свого функціоналу. Наприклад, кластерна лікарня має 100 експертів. Ці експерти поділяться на декілька команд, в одній команді може бути 6 експертів, в іншій - 5, в іншій - 15", - пояснив Вознюк.

Новини України про МСЕК - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, робота МСЕК була дискредитована численними виявленими порушеннями та корупцією, наданням фіктивної інвалідності. У зв’язку з цим президент Володимир Зеленський у жовтні скликав засідання РНБО, на якому було прийнято рішення ліквідувати МСЕК.

4 листопада Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким передбачено реформу Медико-соціальних експертних комісій. Згідно з документом, з 1 січня 2025 р. запрацюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини, які складатимуться з лікарів-практиків. Анонсовано, що людині не доведеться ходити з кабінету до кабінету і сидіти в чергах, носячи стоси паперових довідок, бо нова система буде цифровізованою. Цифровізація також запобігатиме корупції та іншим зловживанням.

Законопроєктом передбачено, що направляти людей на оцінювання зможуть особисті лікарі, а військовослужбовців - лікарі ВЛК на підставі чітких критеріїв за допомогою електронної системи. До процесу оцінювання людина зможе залучити свого повноважного представника, наприклад, лікаря, який зможе пояснити справу пацієнта.

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