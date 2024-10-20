'Це реально внутрішній ворог': Зеленський відреагував на корупцію у МСЕК і прокуратурі

Зеленський розповів, що за цей тиждень у нас є підтримка від партнерів за планом перемоги.

Президент України Володимир Зеленський скликав РНБО через інциденти з МСЕК й "фальшиві інвалідності". Про він розповів у своєму вечірньому відеозверненні.

"На жаль, у тилу тут, в Україні, стаються речі, з якими жодних ворогів не треба. Це реально внутрішній ворог. Те, що відбувається із МСЕК - медико-соціальними експертними комісіями - та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористались своїми зв’язками з МСЕК та оформили собі фальшиві інвалідності. Я чекаю від правоохоронців зокрема, передусім - СБУ, ДБР, Офісу Генпрокурора - відповідних швидких жорстких рішень. Призначив РНБО", - сказав він.

Зеленський розповів, що за цей тиждень у нас є підтримка від партнерів за планом перемоги.

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"Дякую Франції, Литві, нашим партнерам, нашим нордикам і багатьом іншим нашим союзникам у Євросоюзі. Є дуже хороші сигнали від Сполучених Штатів - ми чуємо вже риторику, її зміни. Ми очікуємо на приїзд команди з Вашингтона, щоб на всіх робочих рівнях працювати за пунктами Плану перемоги. Домовилися щодо кількох нових пакетів підтримки - і оборонної підтримки, і енергетичної підтримки. І це дається нам дуже непросто. Але по-іншому ворога не перемогти. І я дякую всім, хто допомагає. І нам треба працювати тільки разом, тільки у єдності", - додав він.

Скандал з прокурорами у Хмельницькому

4 жовтня керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина, який обіймав керівну посаду у Пенсійному фоні на Хмельниччині, викрили у незаконному збагаченні. Під час обшуків у

16 жовтня у ЗМІ з’явилася інформація про те, що близько 50 прокурорів Хмельницької області оформили інвалідність. До цього може бути причетна Крупа і її син. Через це генеральний прокурор підписав наказ про проведення службового розслідування.

Прокурор Хмельницької області Олексій Олійник спростував заяву, яка з'явилася у ЗМІ, про те, що всі місцеві прокурори отримали довідки про інвалідність II групи, заявивши, що її мають лише 48 із 225.

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