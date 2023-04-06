До суду скеровано обвинувальний акт щодо підполковника, двох сержантів та рядового 64-ої окремої мотострілецької бригади 35-ої загальновійськової армії РФ.

В Україні судитимуть підполковника та ще трьох російських військових, які катували мешканців Бучі та імітували їх страту.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, скеровано до суду обвинувальний акт в порядку спеціального досудового розслідування стосовно підполковника, двох сержантів та рядового 64-ої окремої мотострілецької бригади 35-ої загальновійськової армії РФ за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Встановлено, що у березні 2022 року під час окупації міста Буча, озброєні обвинувачені разом з іншими невстановленими військовослужбовцями РФ вдерлися до будинку одного з місцевих мешканців.

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"На виконання наказу підполковника військовослужбовці РФ вивели господаря будинку на вулицю, повалили на землю та били його руками й ногами по різних частинах тіла, вимагаючи надати інформацію про патріотично налаштованих мешканців Бучі. Далі потерпілому зав’язали очі рушником та привели до штабу окупантів, де утримували цивільних осіб. Там чоловіка продовжили бити, змусили повністю роздягнутися і шукали на його тілі татуювання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для залякування обвинувачені імітували страту інших осіб, присутніх в тому ж приміщенні.

За даними слідства, потерпілому вдалося втекти від військовослужбовців РФ у той момент, коли вони повели на страту інших мирних мешканців.

Звільнення Бучі

31 березня 2022 року Збройні сили України звільнили Бучу від російської окупації. Згідно з даними правоохоронців, у Бучі росіяни вбили понад 1,4 тис. громадян і скоїли 9 тис. воєнних злочинів.

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