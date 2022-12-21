Тираж марки – 200 тисяч примірників.

"Укрпошта" 23 грудня вводить в обіг поштову марку "Щедрик. Carol of the Bells". Вона буде заключною в циклі марок, випущених в 2022 році.

Як повідомила прес-служба "Укрпошти", випуск поштової марки приурочено 100-річчю з моменту презентації музичного твору "Щедрик" на сцені в Карнегі-Холі в Нью-Йорку. Зазначається, що тираж марки – 200 тисяч примірників.

Номінал марки – W (еквівалент 1,5 доларів, відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа наземним транспортом до 50 г до іноземних держав). В прес-службі також зауважили, що придбати поштовий випуск "Щедрик. Carol of the Bells" можна з 23 грудня у всіх міських відділеннях "Укрпошти" по всій країні, а також в офіційному онлайн-магазині поштового оператора.

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Марки "Укрпошти" у 2022 році

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня "Укрпошта" ввела в обіг поштову марку "Русскій воєнний корабль, іді ...! Героям слава!" накладом 1 млн штук.

"Русскій воєнний корабль, іді ...!" - фраза, сказана українським захисником у відповідь на пропозицію російського військового корабля здатися під час атаки на острів Зміїний в перший день вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Після цього вислів став одним із символів боротьби України з російськими загарбниками.

У травні було випущено марку "Русскій воєнний корабль… Всьо!". За перший день продажу було реалізовано близько 800 тис. цих марок. 24 серпня "Укрпошта" випустила колекційну марку "Вільні, незламні, непереможні" з нагоди Дня Незалежності України. 1 вересня було презентовано першу благодійну марку "Пес Патрон".

14 жовтня "Укрпошта" запустила продаж нових марок "Слава Збройним силам України!" до Дня захисників та захисниць України. 4 листопада введено в обіг поштову марку "Кримський міст на біс!". 11 листопада випущено пам'ятну поштову марку "Херсон – це Україна!".

Також "Укрпошта" випустила нову марку "Зброя Перемоги" до Дня Збройних сил України, який відзначається 6 грудня. 15 грудня "Укрпошта" відкрила передзамовлення новорічної марки "Переможного Нового року!".

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