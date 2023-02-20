Тираж поштової марки – 1,5 млн примірників або 250 тисяч маркових аркушів.

"Укрпошта" 24 лютого вводить в обіг поштову марку "ПТН ПНХ!", присвячену річниці повномасштабної війни Росії проти України.

Як повідомляє прес-служба "Укрпошти", нова поштова марка – благодійна. Кожен, хто придбає марку "ПТН ПНХ!", стає учасником благодійного проекту.

"На поштовому випуску представлено одне з семи графіті всесвітньо відомого вуличного художника та політичного активіста Бенксі, створених ним анонімно в Україні в 2022 році. Графіті з дзюдоїстом, відправленим в нокаут, художник намалював на стіні зруйнованого будинку у смт Бородянка Київської області", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що тираж поштової марки – 1,5 млн примірників або 250 тисяч маркових аркушів. Номінал марки – F (відповідає тарифу на пересилання рекомендованого листа масою до 50 г у межах України). Вартість маркового аркуша – 180 грн, з яких 42 грн – благодійний внесок.

Також до марок буде випущено конверт "Перший день", художній конверт, картку, а також тематичний світшот. Придбати поштовий випуск "ПТН ПНХ!" у відділеннях "Укрпошти" та на офіційних магазинах "Укрпошти" на маркетплейсах можна, починаючи з 24 лютого.

Оформити передзамовлення можна, починаючи з 20 лютого, в офіційному онлайн-магазині "Укрпошти". На передзамовлення діють обмеження до 10 поштових марок на одне замовлення.

"Поштовий випуск "ПТН ПНХ!" після оплати гарантовано отримають власники філателістичних абонементів, яким, починаючи відсьогодні на електронні скриньки надходитимуть посилання на оплату. Лише для власників філабонементів комплект продукції "ПТН ПНХ!" також міститиме конверт з погашенням "Перший день. Київ", який можна отримати лише персонально, відвідавши столицю у день введення поштової марки в обіг", - додали в прес-службі.

Останні поштові марки в Україні й війна

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня "Укрпошта" запустила марку "Слава Збройним силам України!" до Дня захисників та захисниць України.

Наступного місяця було випущено пам'ятну поштову марку "Херсон – це Україна!". До Дня Збройних сил України випущено марку "Зброя Перемоги".

Перед новим 2023 роком "Укрпошта" відкрила передзамовлення новорічної марки "Переможного Нового року!" та ввела в обіг поштову марку "Щедрик. Carol of the Bells".

На початку лютого цього року "Укрпошта" відкрила продаж нової поштової марки "Воїни світла. Воїни добра", присвяченої "надзвичайникам".

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