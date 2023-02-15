Поштовий блок "Воїни світла. Воїна добра" виконано в темно-синіх кольорах, він має особливі акценти – вогники світла, які перемагають темряву.

Національний поштовий оператор "Укрпошта" відкрив у своїх відділеннях продажі нової поштової марки "Воїни світла. Воїни добра", присвяченої "надзвичайникам", які 24/7 працюють над відновленням пошкоджених об’єктів України.

Як це повідомляє прес-служба "Укрпошти", урочисте погашення марки відбулося на київському Головпоштамті за участю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Зазначається, що номінал кожної поштової марки – М (відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа масою до 250г у межах України). Тираж – 300 тис. примірників. Номінальна вартість блоку – 90 грн. До поштового блоку випущено конверт "Перший день", немаркований художній конверт, картку та магніти.

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В прес-службі розповіли, що поштовий блок "Воїни світла. Воїна добра" виконано в темно-синіх кольорах, він має особливі акценти – вогники світла, які перемагають темряву. Блок надруковано з використанням двох видів лаку та із застосуванням технології вибіркового лакування. Кожна з ілюстрацій відображає процес роботи українських комунальників. Автор випуску - художник Олександр Нікітюк.

"З жовтня енергосистема України витримала 14 масованих ракетних атак. В країні майже не залишилось підстанцій, що не були атаковані ворогом. Енергетики - справжні герої, які і вдень і вночі, під загрозами нових обстрілів виходять на роботу, щоб повернути світло в домівки українців. Вони - воїни світла. За це їм вдячна вся країна" – зазначив Шмигаль.

Поштові марки в Україні: деталі

12 квітня 2022 року "Укрпошта" ввела в обіг поштову марку "Русскій воєнний корабль, іді ...! Героям слава!" накладом 1 млн штук.

Це фраза, яку сказав український захисник у відповідь на пропозицію російського військового корабля здатися під час атаки на острів Зміїний в перший день вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Після цього вислів став одним із символів боротьби України з російськими загарбниками.

У травні було випущено марку "Русскій воєнний корабль… Всьо!". За перший день продажу було реалізовано близько 800 тис. цих марок.

24 серпня "Укрпошта" випустила колекційну марку "Вільні, незламні, непереможні" з нагоди дня Незалежності України.

1 вересня було презентовано першу благодійну марку "Пес Патрон".

14 жовтня "Укрпошта" запустила марку "Слава Збройним силам України!" до Дня захисників та захисниць України. 4 листопада введено в обіг поштову марку "Кримський міст на біс!".

11 листопада випущено пам'ятну поштову марку "Херсон – це Україна!". До Дня Збройних сил України, який відзначається 6 грудня, випущено марку "Зброя Перемоги". 15 грудня "Укрпошта" відкрила передзамовлення новорічної марки "Переможного Нового року!". 23 грудня "Укрпошта" ввела в обіг поштову марку "Щедрик. Carol of the Bells", яка є заключною в циклі марок, випущених у 2022 році.

8 лютого 2023 року "Укрпошта" відкрила продаж нової поштової марки "Воїни світла. Воїни добра", присвяченої "надзвичайникам", які працюють над відновленням пошкоджених об’єктів України.