Також Верховна Рада встановила обмеження на продаж та передачу ряду сценічних піротехнічних виробів.

Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо використання та обігу піротехнічних виробів (№7438), яким заборонила продаж та використання феєрверків трьох класів.

За це рішення проголосували 290 народних депутатів. Законом встановлюється, що використання феєрверків (піротехнічних виробів, призначених для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3, F4 забороняється.

Продаж та/або передача у будь-який спосіб феєрверків класів F2, F3, F4 забороняється.

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Крім того, забороняється продаж та/або передача у будь-який спосіб феєрверків класу F1 особам, які не досягли 16 років.

Продаж та/або передача у будь-який спосіб сценічних піротехнічних виробів класу Т1, інших піротехнічних виробів класу P1 дозволяється лише особам, які досягли 18 років, а сценічних піротехнічних виробів класу Т2, інших піротехнічних виробів класу P2 – лише особам зі спеціальною підготовкою.

Зауважується, що класифікація піротехнічних виробів та вимоги до осіб зі спецпідготовкою встановлюються технічним регламентом піротехнічних виробів, що затверджується урядом.

Законом також встановлюється, що при поводженні з тваринами під час проведення спортивних, видовищних заходів, відео- та фотозйомок не допускається заподіяння їм травмувань, болю, знівечення, їх загибель, у тому числі внаслідок використання піротехнічних виробів.

У пояснювальній записці до відповідного законопроекту наголошується, що звукові та світлові ефекти від використання піротехніки завдають шкоди психологічному здоров'ю населення у воєнний час через їх подібність до звуків вибухів, особливо враховуючи частоту повітряних тривог на території країни та ймовірність ракетних обстрілів міст.

Зауважується, що феєрверки класу F1 мають дуже низький рівень небезпеки і незначний рівень шуму, що не перевищує 60 децибел.

Закон набирає чинності через шість місяців з дня, наступного за днем його опублікування.

Заборона феєрверків в Україні

Влітку електронна петиція "Про заборону використання петард, феєрверків та інших піротехнічних виробів" набрала 25297 голосів,хоча вона була опублікована ще 28 грудня 2021 року.

3 червня 2022 року президент Володимир Зеленський відповів на петицію. Він зазначив, що "кожен постріл, кожен вибух навіть на територіях, де немає бойових дій, створює важкий стрес і дискомфорт для кожного" і доручив Кабінету Міністрів розглянути питання про заборону використання в Україні салютів, феєрверків, петард, і закриття всіх піротехнічних магазинів.

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