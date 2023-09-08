Мерія Вільнюса скасувала щорічний фестиваль феєрверків.

Щорічний фестиваль феєрверків у Литві "Vilniaus Fejerija" цього року проводити не будуть.

Мерія Вільнюса скасувала фестиваль, тому що в Литві знаходиться багато українських біженців і важливо потурбуватися про їхній емоційний стан, передає Delfi.

Ще однією причиною для міської влади ухвалити відповідне рішення став заклик екологів захистити довкілля від забруднення. Салюти після себе залишають у повітрі чадний газ, оксид азоту і діоксид сірки. Також салютний вибух погано впливає на тварин.

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Загалом у мерії Вільнюса наголосили, що вони не забороняють використовувати салюти на концертах або під час масових заходів, але кількагодинний фестиваль феєрверків варто скасувати, бо це "зовсім інший масштаб".

Українські біженці у Литві

У січні цього року повідомлялося, що в Литві змогли знайти роботу лише 21 тисяча українців.

Опитування Служби зайнятості Литви свідчить про те, що 34% біженців з України в майбутньому планують жити та працювати в Литві.

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