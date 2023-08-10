Заборона діятиме до скасування воєнного стану.

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект, який забороняє в Україні продаж цигарок та алкоголю у дюті-фрі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

"Закон про заборону схеми по цигаркам та алкоголю в дюті-фрі прийнято! За – 276. Дякую всім", - написав він.

За його словами, завдяки цьому рішенню державний бюджет щорічно отримуватиме додаткові надходження у розмірі 5-7 мільярдів гривень.

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Як йдеться у пояснювальній записці до законопроекту, народні депутати внесли відповідні зміни до Митного кодексу України та закону "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального".

"Запровадити тимчасово, на період до припинення чи скасування воєнного, надзвичайного стану на території України заборони поміщення у митний режим безмитної торгівлі та продаж (постачання) магазинами безмитної торгівлі, а також розміщення у них вироблених в Україні товарів за товарними позиціями 2401-2404 згідно з УКТ ЗЕД", - йдеться у пояснювальній записці.

Продаж тютюнових виробів та алкоголю в Україні

У лютому 2022 року парламент ухвалив закон, який зобов'язує виробників та імпортерів платити 5%-ий акциз з продажу тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну та рідин для електронних сигарет замість суб'єктів роздрібної торгівлі.

У липні 2023 року Міністерство економіки запропонувало збільшити мінімальні ціни на алкоголь. Так, пропонується підвищити роздрібні ціни на горілку та лікеро-горілчані вироби на 13%; віскі, ром та джин – на 25%; коньяк (бренді) – на 11-12%. Звичайні (неігристі) вина можуть здорожчати на 62%, сидр і перрі, вермути та інші зброджені напої з міцністю до 22% – на 61-71%, вина ігристі та газовані винні напої - на 28%.

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