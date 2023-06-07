Поки що законопроект навіть не ухвалено у першому читанні, але є позитивна рекомендація профільного комітету

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав в першому читанні законопроект, який передбачає заборону продажу цигарок у дюті-фрі.

"До другого читання домовились запитати дані і будуть правки щодо заборони і продажу алкоголю (якщо статистика підтвердить, що там є схема); повної заборони по цигаркам (навіть імпортним); повної заборони взагалі під час військового стану роботи наземних дюті-фрі", - повідомив один з ініціаторів законопроекту, народний депутат Ярослав Железняк.

Також він порадив ділкам, які зараз досі мають ці схеми, самостійно їх швидко закрити.

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Акциз з продажу тютюнових виробів - останні новини

У лютому 2022 року Верховна Рада ухвалила закон, який зобов'язує виробників та імпортерів платити 5-відсотковий акциз з продажу тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну та рідин для електронних сигарет замість суб'єктів роздрібної торгівлі.

З 1 січня 2023 року в Україні мали змінити розміри деяких ставок податків та порядок нарахування деяких податкових зобов'язань. Зокрема, на 20% планували збільшити специфічні ставки акцизного податку та мінімального акцизного податкового зобов'язання зі сплати акцизного податку з тютюнових виробів.

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