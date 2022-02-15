Метою цього закону є забезпечення надходжень місцевих бюджетів.

Верховна Рада ухвалила закон, який зобов'язує виробників та імпортерів платити 5-відсотковий акциз з продажу тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну та рідин для електронних сигарет замість суб'єктів роздрібної торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний закон у другому читанні проголосували 278 народних депутатів з 379, зареєстрованих у сесійній залі.

Згідно з пояснювальною запискою, метою цього закону є забезпечення надходжень місцевих бюджетів.

"Змінами до Податкового кодексу передбачається змінити механізм стягнення акцизного податку з роздрібних продажів тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, а саме перенести на виробників та імпортерів обов'язок сплати 5-відсоткового акцизного податку з роздрібних продажів тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, який сьогодні платять суб'єкти роздрібної торгівлі", - йдеться в пояснювальній записці.

Відзначається, що ухвалення цього Закону позитивно вплине на соціально-економічний розвиток регіонів, оскільки надасть можливість зберегти у 2022 році та наступних роках надходження бюджетів місцевого самоврядування на тому рівні, які вони отримують за чинною системою оподаткування.

Акциз на алкоголь:

В Україні з 1 березня 2022 року акцизна ставка на алкоголь підвищиться в середньому на 5%.