Єдиний реєстр зброї передбачає також створення Електронних кабінетів, завдяки чому українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції.

В Україні запрацював Єдиний реєстр зброї.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, до ЄРЗ буде внесена вся зброя, яка є на руках у громадян України.

"Єдиний реєстр зброї відсьогодні повноцінно працює. Основними перевагами впровадження ЄРЗ є те, що громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Окрім того, завдяки діджиталізації послуг у сфері обігу зброї процедура отримання дозволів буде спрощена", - написав міністр у Facebook.

Відео дня

Він зазначив, що Єдиний реєстр зброї передбачає також створення Електронних кабінетів, завдяки чому українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції, шляхом подачі документів через "Єдине вікно громадянина" (https://services.mvs.gov.ua) або у магазині з продажу зброї.

"По-перше, ми знімемо всі бюрократичні процедури. Зараз кожен громадянин може відкрити свій особистий кабінет і працювати в режимі онлайн, в тому числі з дозвільною системою. Він буде чітко розуміти, яка зброя в нього є, коли необхідно провести перевірку цієї зброї, яку зброю він хоче замовити і додатково купити в магазинах. В режимах онлайн він буде отримувати відповідні дозвільні документи, які необхідні для оформлення цієї зброї, в тому числі і довідку про несудимість. Державі це дозволить контролювати зброю, що на руках у громадян", - пояснив Клименко переваги ЄРЗ в ефірі телемарафону Єдиних новин.

Легалізація зброї в Україні

Опитування громадян у цифровому додатку "Дія" показало, що легалізацію зброї підтримують майже 59% респондентів.

У березні 2023 року міністр оборони України Олексій Резніков пообіцяв легалізувати вогнепальну зброю.

Наприкінці березня цього року в МВС анонсували запуск ЄРЗ на червень.