Відповідний реєстр нині розбробляється.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що в Україні зʼявиться єдиний реєстр зброї. Його планують запустити в кінці червня поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Ми наразі розробляємо єдиний реєстр зброї та плануємо його запустити рівно через 3 місяці – 23 червня 2023 року", – заявив він.

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За словами міністра, вся зброя, яка була легально видана громадянам, перебуває під обліком єдиної бази, і проблем щодо контролю над її використанням не зафіксовано.

Легалізація зброї в Україні

23 лютого 2022 року Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону про право на цивільну вогнепальну зброю. Документом пропонувалося розробити порядок створення та ведення єдиного державного реєстру цивільної вогнепальної зброї.

Опитування громадян у цифровому додатку "Дія" показало, що легалізацію зброї підтримують майже 59% респондентів.

Водночас у березні 2023 року міністр оборони України Олексій Резніков пообіцяв легалізувати вогнепальну зброю. Однак перед тим, як отримати дозвіл на володіння зброєю, кожен українець матиме пройти спеціальну перевірку у психіатра, нарколога і правоохоронців.

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