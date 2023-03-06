Чиновник заявив про формування нової концепції армії резервістів в Україні й розкрив її основні принципи.

Міністр оборони України Олексій Резніков пообіцяв українській молоді завершити реформу про реєстрацію вогнепальної зброї на території України, щоб кожен українець з підліткового віку знав, що таке пістолет, і як потрібно з ним поводитися.

Чиновник зазначив, що відповідну ініціативу підтримав президент України Володимир Зеленський. Резніков спрогнозував в інтерв'ю LIGA.net, що при прийнятті відповідної реформи кожен окупант 10 разів подумає, перш ніж йти війною на Україну.

"Коли ворог знатиме, що кожен повнолітній українець може дістати з-під ліжка автомат і чинити опір, він 10 разів подумає", - сказав він.

Резніков уточнив, що попередньо кожен українець має пройти спеціальну перевірку у психіатра, нарколога і правоохоронців, щоб йому можна було довірити зброю.

Глава Міноборони зазначив, що наразі Кабмін працює над новими правками до законодавства в контексті створення нової концепції оборони й не виключив, що незабаром строкова служба взагалі буде не потрібна українцям: замість цього Міноборони створить армію резервістів за прикладом Швейцарії та Ізраїлю.

За словами міністра, після програшу у війні з Україною Росія "не полетить в космос навіть з усіма творіннями Ілона Маска" і буде мріяти про реванш:

"І вона буде мріяти про реванш. Тому єдина запорука неповторення такого вторгнення - потужний сектор сил безпеки і оборони, а також зрозуміла концепція армії резервістів. Так живе Швейцарія. Тому я переконаний, що культура військової професії повинна стати трендом, як в Ізраїлі, наприклад", – пояснив Резніков.

У цьому контексті міністр анонсував створення спеціальних спецкурсів, в яких зможуть взяти участь українці по досягненню 18 років. Вони будуть охоплювати навчання базовим знанням про медицину, стрільбу, про те, як діяти в польових умовах та окопах. Далі, вибір буде за українцями: кожен член суспільства зможе розвивати в себе в тій спеціалізації, яка йому більше підходить, пообіцяв Резніков.

"Хочеш бути кулеметником - розвивайся як кулеметник. Хочеш бути оператором дронів - давай. Ходити в тир - ця культура повинна бути. Повинні працювати тири, щоб всі вміли вправно користуватися вогнепальною зброєю", - зазначив він.

Легалізація вогнепальної зброї на території України

Нагадаємо, що 23 лютого 2022 року ВРУ прийняла в першому читанні проект Закону про право на цивільну вогнепальну зброю (№5708). Засідання нардепи провели в закритому режимі. Згідно з документом, українці, іноземці, а також особи без громадянства мають право на застосування вогнепальної зброї в рамках відсічі російської агресії без попередньої її реєстрації, а також без побоювань про можливу кримінальну відповідальність за наслідки застосування.

Пізніше уряд України провів опитування в цифровому додатку "Дія" щодо підтримки такого закону з боку українців. З'ясувалося, що "за" проголосували 58,75% респондентів. Також в рамках опитування Соціологічної групи "Рейтинг" з'ясувалося, що близько 61% українців вважають, що масове озброєння громадян вогнепальною зброєю - запорука зміцнення обороноздатності України.

Влітку в МВС обіцяли, що остаточну реформу щодо легалізації зброї на території України вдасться узгодити не пізніше осені 2022 року, проте станом на березень 2023 року нардепи та члени уряду все ще не наважилися врегулювати це питання.

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