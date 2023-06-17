В українців з'явиться можливість подати документи на зброю в електронному кабінеті через Єдине вікно для громадян.

В Україні з 23 червня почне працювати Єдиний реєстр зброї (ЄРЗ), який допоможе автоматизувати облік зброї та зробити процес отримання дозволів зручним і доступним для громадян.

Як повідомили в Military Media Center, ЄРЗ буде мати цілу низку переваг, серед яких: спрощена процедура отримання дозволів; легкість отримання інформації про свою зареєстровану зброю; відсутність потреби відвідування органу Нацполіції для отримання послуги.

При цьому відбудеться декілька змін. Зокрема буде введено перехід дозволів в електронний формат; можливість подати документи на зброю в електронному кабінеті через Єдине вікно для громадян; в застосунку "Дія" в майбутньому буде відображатися інформація про зброю та дозволи; замість паперових бланків будуть формуватися витяги з ЄРЗ із QR-кодами.

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Під час подачі документів на отримання дозволу на зброю через "Єдине вікно громадянина" потрібно зайти на портал "Єдине вікно громадянина", авторизуватися, після цього оформити заявку і подати пакет необхідних документів, додати сканкопії, завірити копії електронним підписом та надіслати заявку.

Реєстр зброї в Україні

Про упорядкування обігу зброї в Україні говорили вже давно.В МВС говорили про реєстр зброї ще в кінці 2021 року. Там розраховували, що він "матиме позитивний соціально-відчутний результат". Зокрема, подолання корупційної складової у сфері обігу зброї.

А в кінці березня цього року в МВС анонсували запуск ЄРЗ на червень.

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