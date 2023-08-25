Рішення має спростити взаємодію між усіма суб'єктами системи, що взаємодіють з військовослужбовцями в рамках ВЛК.

Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо запровадження електронного документообігу під час та після проходження військово-лікарських комісій. Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, для покращення якості медичного обслуговування військових під час проходження ВЛК та спрощення процедур реалізації постанов ВЛК для військовослужбовців (оформлення відпусток, звільнення) уряд затвердив порядок здійснення обміну медичними та іншими документами військовослужбовців між військовими частинами, закладами охорони здоров’я та територіальними центрами комплектування.

"До сьогоднішнього часу усі документи, пов’язані з проходженням ВЛК, а також оформленням відпусток для продовження лікування чи звільнення військовослужбовця передавалися в паперовому вигляді, що суттєво ускладнювало зазначені процеси та створювало додаткові навантаження і незручності для військовослужбовця. Кабмін затвердив порядок електронного документообігу, який спростить взаємодію між усіма суб'єктами системи, що взаємодіють з військовослужбовцями в рамках військово-лікарської комісії, включаючи військові частини, центри комплектування та медичні заклади. Такий підхід звільняє військовослужбовців від ролі "кур'єра", а замість цього надає можливість швидко отримати документи, необхідні для проходження огляду та реалізації рішень ВЛК", - зазначила Маляр.

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Вона розповіла, що зазначені інституції зможуть надсилати та отримувати наступні документи в електронній формі:

іменні списки військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров'я;

постанови військово-лікарської комісії у вигляді свідоцтва про хворобу або довідки ВЛК;

довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);

виписки з медичної карти амбулаторного та стаціонарного хворого;

рапорти військовослужбовців про надання їм відпустки для лікування або звільнення з військової служби за станом здоров’я;

витяги з наказів військової частини.

Для цього, як додала Маляр, на виконання постанови ряду впроваджується відповідне технічне рішення.

Надання статусу УБД і проходження ВЛК

Як повідомляв УНІАН, у травні президент України Володимир Зеленський підписав законопроекти, які дозволяють створювати військово-лікарські комісії (ВЛК) при державних і комунальних закладах охорони здоровʼя, а також спрощують оформлення довідки про обставини травматизації військового під час воєнного стану.

А нещодавно уряд ухвалив рішення, яким спростив порядок надання статусу учасника бойових дій за рахунок зменшення кількості документів, які потрібно подавати на розгляд відповідної комісії.

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