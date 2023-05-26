Сьогодні Уряд затвердив план реформи медико-соціальної експертизи.

Електронна черга має до кінця травня запрацювати в усіх медичних закладах України, де створені військово-лікарські комісії.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Вже збільшили їх мережу та розпочали цифровізацію. До кінця травня електронна черга має запрацювати в усіх військових медичних закладах, де створені ВЛК. "Живі" черги та бюрократія повинні зникнути раз і назавжди", - сказав він.

Також на засіданні уряд зробив крок задля анонсованої реформи медико-соціальної експертизи. "Затверджуємо відповідний план заходів на поточний рік, який включає 12 позицій. Система МСЕК буде швидкою, інклюзивною та прозорою. Ідеться про встановлення інвалідності на основі єдиних принципів, про доступність послуг у медичній, реабілітаційній, соціальній, освітній сферах, про зручність їх отримання", - сказав Шмигаль.

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Електронна черга на ВЛК: що відомо

Як повідомляв УНІАН, станом на сьогодні електронну чергу для проходження ВЛК запустили у військових госпіталях Києва, Львова, Вінниці, Одеси, Харкова, Старокостянтинова, Десни, Дніпра, Миколаєва, Білої Церкви, Рівного, Чернівців, Житомира.

Це дозволяє записати військовослужбовців на ВЛК або до лікаря на консультацію у зручний для них час та день.

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