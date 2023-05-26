Закони набудуть чинності наступного дня після їх публікації.

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроекти №9154 і №9158, які дозволяють створювати військово-лікарські комісії (ВЛК) при державних і комунальних закладах охорони здоровʼя і спрощують оформлення довідки про обставини травматизації військового під час воєнного стану. Про це написав у Telegram народний депутат Ярослав Железняк.

"В тому числі там є норма, що у разі неможливості направлення документів у електронному вигляді, обов'язок по направленню документів у паперовому вигляді покладається саме на заклад охорони здоров'я або територіальний центр комплектування та соціальної підтримки", - зауважив він.

Железняк додав, що закони набудуть чинності наступного дня після їх публікації.

Відео дня

Згідно з інформацією на офіційному сайті Верховної ради "Проект Закону про внесення змін до статті 70 Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо роботи військово-лікарських комісій)" з реєстраційним номером 9154 та "Проект Закону про внесення змін до Статуту внутрішньої Служби Збройних Сил України щодо удосконалення питань оформлення документів та лікування військовослужбовців під час дії воєнного стану" з реєстраційним номером 9158 сьогодні, 26 травня, "повернуто з підписом від Президента України" у ВРУ.

Також нардеп повідомив, що Зеленський підписав закон №8140 про надання можливості військовому керівництву вдруге заохочувати підлеглий особовий склад шляхом дострокового присвоєння чергового військового звання. Теж набирає чинності через день після опублікування.

Згідно з даними на офіційному сайті парлатенту, "Проект Закону про внесення змін до статті 29 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України" (№8140) також сьогожні повернуто у Верховну раду з підписом президента країни.

Проблеми з ВЛК - головне

У квітні цього року у профільному комітеті Верховної Ради України підтримали заходи для ліквідації черг до військово-лікарських комісій, в яких призовники та військові стоять з 5 ранку багато годин. Зокрема члени комісії підтримали законопроект №9154 щодо роботи військово-лікарських комісій і рекомендовано парламенту схвалити його як закон. 2 травня законопроект був проголосований у парламенті.

Відомо, що станом на сьогодні електронну чергу для проходження ВЛК запустили у військових госпіталях Києва, Львова, Вінниці, Одеси, Харкова, Старокостянтинова, Десни, Дніпра, Миколаєва, Білої Церкви, Рівного, Чернівців, Житомира. Такий формат дозволяє військовослужбовцям записатись на ВЛК або до лікаря на консультацію у зручний для них час та день.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні, 26 травня, на засіданні уряду заявив, що електронна черга має до кінця травня запрацювати в усіх медичних закладах України, де створені військово-лікарські комісії.

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