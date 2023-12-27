Система відображає стан захисту дисертації як "ступінь присуджено".

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний захистив дисертацію з права. Таким чином він здобув науковий ступінь доктора філософії.

Про це свідчать дані інформаційної системи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти NAQA.Svr.

Система відображає стан захисту дисертації як "ступінь присуджено". Сам захист відбувся в Національному університеті "Одеська юридична академія".

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Оскільки дисертація й анотація до неї становлять державну таємницю у сфері оборони, державної безпеки та охорони правопорядку, то переглянути її неможливо. Однак, за ключовими словами відомо, що тема роботи Залужного пов'язана з військовою дисципліною, дисциплінарними проступками та стягненнями.

Публікації Залужного за темою дисертації також присвячені питанням військово-дисциплінарного законодавства. У роботах Залужний підписаний як аспірант кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу Академії Державної пенітенціарної служби.

Дисертація Залужного - дета лі

Раніше повідомлялось, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний навчається в Національному університеті "Одеська юридична академія" ім. Ківалова.

Главком писав дисертацію "на спеціальну тему, що становить державну таємницю у сфері оборони, державної безпеки й охорони правопорядку".

Тема і анотація цієї наукової роботи засекречені відповідно до статей 1.2.1, 4.4.3, 4.6.4 "Зводу відомостей, що становлять державну таємницю" від 2020-го. Втім, зазначенно ключові слова дисертації Залужного: дисципліна, службова дисципліна, військова дисципліна, військовослужбовці, дисциплінарний проступок (правопорушення), дисциплінарне стягнення, морально-психологічне забезпечення, бойовий імунітет, військова юстиція, Дисциплінарний статут ЗСУ.

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