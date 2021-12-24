Разом із тим, підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета продовжили запобіжні заходи.

Суд зняв електронний браслет із музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, обвинуваченого у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив суд присяжних у складі Шевченківського райсуду Києва.

"Клопотання прокурора про продовження обвинуваченому Антоненку строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту задовольнити частково: продовжити... запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби, заборонивши залишати місце свого проживання... з 23:00 до 6:00..., по 24 лютого 2022 року включно", - зачитала фрагмент ухвали головуюча суддя Оксана Голуб.

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Іншим фігурантам справи лікарю Юлії Кузьменко та військовій медсестрі Яні Дугарь суд також продовжив раніше обрані запобіжні заходи до 24 лютого.

Наступне засідання відбудеться 21 січня 2022 року.

Вбивство Шеремета: що відомо

Павло Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що у причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугарь.

Антоненко та Кузьменко перебувають під нічним домашнім арештом, а на Дугарь покладено додаткові процесуальні обов'язки.

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