Андрій Антоненко попросив про адекватну реакцію своїх побратимів по Силам спецоперацій Збройних сил, всіх патріотів і небайдужих громадян України, якщо його фізично знищать.

Музикант, ветеран АТО Андрій Антоненко, який є одним з підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, припускає, що його можуть вбити.

Лист від 19 лютого оприлюднено на Facebook-сторінці Free Riff.

«Є цікаві новини, а точніше - зміни. Позавчора, після візиту до офісу генпрокурорки і брифінгу від нардепів від «ЄС» і «Голосу» під цим же офісом, з мене зняли певні внутрішні обмеження по умовах перебування в ув’язненні. Чому я про це вирішив написати. Є два моменти. Перший - позитивний, в який хотілося би вірити, що це є перший крок до справедливості, а саме до мого звільнення з полону режиму МВС. І другий - що це є чергова витівка того самого режиму МВС щодо можливого мого усунення фізично. Оскільки свої помилки вони визнавати не хочуть, а на мертвого легко повісити всіх собак!», - написав Антоненко.

У зв’язку з цим він заявив, що не має ані ворогів, ані конфліктів у СІЗО, не вживає алкоголь чи наркотики, стежить за своїм здоров’я, веде здоровий спосіб життя, займається спортом і не збирається «зводити рахунки з життям», оскільки впевнений у своїй перемозі.

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«Якщо зі мною щось трапиться, то винними вимагаю вважати: Арсена Авакова, Володимира Зеленського, Антона Геращенка, Артема Шевченка, голову Нацполіції, генерала Коваля, слідчих Василя Бирка, Олексія Катинського, Анджея Подоляка, прокурорів Зузака, Тарасюка, Тішина, генпрокурорку Венедіктову, екс-генпрокурора Рябошапку, його заступника Чумака, експертів Ірхіна, Івана Бірча, Рувіна», - написав Антоненко.

У цьому випадку він попросив про адекватну реакцію своїх побратимів по Силам спецоперацій Збройних сил, всіх патріотів і небайдужих громадян України.

Справа Шеремета: хронологія

Павло Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко (псевдонім «Ліса»), військову медсестру Яну Дугарь.

Слідство вважало, що Антоненко був організатором вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто журналіста, а Дугарь напередодні вбивства нібито фотографувала камери спостереження на місці злочину.

21 травня Антоненку, Кузьменко і Дугарь додали ще дві підозри, а також змінили зміст попередньої. Тепер їх звинувачують у виконанні злочину, а також у знищенні автомобіля, в якому перебував Шеремет, і зберіганні вибухівки.

Справу проти Антоненка, Кузьменко і Дугарь розглядає суд присяжних.

4 січня білоруські активісти оприлюднили аудіозаписи, які нібито свідчать про підготовку вбивства Шеремета співробітниками Комітету держбезпеки Білорусі. Вони стверджують, що аудіозапис був зроблений 11 квітня 2012 року в кабінеті на той час голови КДБ Білорусі Вадима Зайцева.

У Нацполіції України заявили, що отримали документи та аудіозаписи про можливих замовників вбивства журналіста.

Колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який поширив аудіозапис, заявив про готовність свідчити у справі про вбивство Шеремета Офісу генерального прокурора України.

Антоненко - єдиний з трьох обвинувачуваних у вбивстві, якого утримують в СІЗО вже понад рік, – з 14 грудня 2019 року. 10 лютого 2021 року суд залишив Антоненка під вартою.

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Автор: Вікторія Токарєва