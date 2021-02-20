Музикант, ветеран АТО Андрій Антоненко, який є одним з підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, припускає, що його можуть вбити.
Лист від 19 лютого оприлюднено на Facebook-сторінці Free Riff.
«Є цікаві новини, а точніше - зміни. Позавчора, після візиту до офісу генпрокурорки і брифінгу від нардепів від «ЄС» і «Голосу» під цим же офісом, з мене зняли певні внутрішні обмеження по умовах перебування в ув’язненні. Чому я про це вирішив написати. Є два моменти. Перший - позитивний, в який хотілося би вірити, що це є перший крок до справедливості, а саме до мого звільнення з полону режиму МВС. І другий - що це є чергова витівка того самого режиму МВС щодо можливого мого усунення фізично. Оскільки свої помилки вони визнавати не хочуть, а на мертвого легко повісити всіх собак!», - написав Антоненко.
У зв’язку з цим він заявив, що не має ані ворогів, ані конфліктів у СІЗО, не вживає алкоголь чи наркотики, стежить за своїм здоров’я, веде здоровий спосіб життя, займається спортом і не збирається «зводити рахунки з життям», оскільки впевнений у своїй перемозі.
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«Якщо зі мною щось трапиться, то винними вимагаю вважати: Арсена Авакова, Володимира Зеленського, Антона Геращенка, Артема Шевченка, голову Нацполіції, генерала Коваля, слідчих Василя Бирка, Олексія Катинського, Анджея Подоляка, прокурорів Зузака, Тарасюка, Тішина, генпрокурорку Венедіктову, екс-генпрокурора Рябошапку, його заступника Чумака, експертів Ірхіна, Івана Бірча, Рувіна», - написав Антоненко.
У цьому випадку він попросив про адекватну реакцію своїх побратимів по Силам спецоперацій Збройних сил, всіх патріотів і небайдужих громадян України.
Справа Шеремета: хронологія
- Павло Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.
- 12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко (псевдонім «Ліса»), військову медсестру Яну Дугарь.
- Слідство вважало, що Антоненко був організатором вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто журналіста, а Дугарь напередодні вбивства нібито фотографувала камери спостереження на місці злочину.
- 21 травня Антоненку, Кузьменко і Дугарь додали ще дві підозри, а також змінили зміст попередньої. Тепер їх звинувачують у виконанні злочину, а також у знищенні автомобіля, в якому перебував Шеремет, і зберіганні вибухівки.
- Справу проти Антоненка, Кузьменко і Дугарь розглядає суд присяжних.
- 4 січня білоруські активісти оприлюднили аудіозаписи, які нібито свідчать про підготовку вбивства Шеремета співробітниками Комітету держбезпеки Білорусі. Вони стверджують, що аудіозапис був зроблений 11 квітня 2012 року в кабінеті на той час голови КДБ Білорусі Вадима Зайцева.
- У Нацполіції України заявили, що отримали документи та аудіозаписи про можливих замовників вбивства журналіста.
- Колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який поширив аудіозапис, заявив про готовність свідчити у справі про вбивство Шеремета Офісу генерального прокурора України.
- Антоненко - єдиний з трьох обвинувачуваних у вбивстві, якого утримують в СІЗО вже понад рік, – з 14 грудня 2019 року. 10 лютого 2021 року суд залишив Антоненка під вартою.
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