Леся Павлюк двічі входила до ТОП-50 Global Teacher Prize Ukraine.

Вчителька з Івано-Франківська Леся Павлюк стала фіналісткою світової премії для вчителів Global Teacher Prize 2025. Про це повідомляє "Освіторія".

Леся Павлюк – учитель-методист, тренерка Нової української школи (НУШ), співавторка методичних посібників з грифом МОН та багаторазова фіналістка престижних освітніх премій. Вона двічі входила до ТОП-50 Global Teacher Prize Ukraine – у 2020 та 2021 роках. Наразі Леся працює в ліцеї №7 Івано-Франківської міської ради.

"Світ має чути про незламність, стійкість і адаптивність української освіти в умовах війни. Якщо я маю можливість розповісти про це, я зроблю все можливе. Ще кілька днів тому моя хресна бажала, щоб про мене дізналася Європа, а сьогодні я дізналася, що увійшла до ТОП-50 найкращих педагогів світу", — прокоментувала Павлюк.

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Global Teacher Prize — це світова щорічна премія для вчителів, яка зробила видатний внесок у професію. Премію засновано фондом The Varkey Foundation, щоб підкреслити важливість педагогів і той факт, що їхні зусилля варті того, аби бути визнаними на найвищому рівні.

Щомісячні доплати українським вчителям – що відомо

Вчителі в Україні з початку 2025 року отримуватимуть щомісячну доплату в розмірі 1000 грн до заробітної плати в межах програми "Зимової підтримки" — "Вчительська доплата".

З 1 вересня розмір доплати складатиме 2000 грн.

Освітня омбудсменка Надія Лещик вважає, що майже половина українських вчителів хочуть піти з професії. Аби не допустити цього, потрібно підвищити зарплатню освітянам та внести низку інших змін до законодавства.

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