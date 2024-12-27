А у вересні наступного року доплата для вчителів подвоїться.

Вчителі в Україні з початку наступного року будуть отримувати щомісячну доплату в розмірі 1000 грн до заробітної плати в межах програми "Зимової підтримки" — "Вчительська доплата", повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні розподіляємо субвенцію в розмірі 4,6 млрд грн на перше півріччя наступного року, аби з січня всі українські вчителі почали отримувати додаткову щомісячну виплату в розмірі 1000 грн "на руки" після сплати податків. З 1 вересня це буде вже 2000 грн "на руки", - зазначив Шмигаль.

Також уряд ухвалив рішення про виділення 1,6 млрд грн субвенції місцевим бюджетам на закупівлю наступного року шкільних автобусів.

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Крім того, уряд вчора виділив 2,8 млрд грн на програму безкоштовного гарячого харчування для дітей молодших класів. Також розподілили 305 млн грн субвенції у 2025 році на підтримку дітей з особливими освітніми потребами.

"Виділили 150 млн грн субвенції для регіонів на підвищення кваліфікації вчителів. Це частина програми Нова Українська Школа, яка буде продовжена наступного року", - додав глава уряду.

Програма зимової підтримки українців

З 1 грудня українці можуть отримати по 1000 грн від держави в рамках програми "Зимової єПідтримки", кошти від якої можна витратити на визначені цілі: комуналку, ліки, спортивні послуги, донати на ЗСУ тощо.

Станом на 24 грудня, вже 10,3 млн українців подали заявки на одноразову допомогу в розмірі тисяча гривень за програмою "Зимова єПідтримка".

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