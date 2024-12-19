Головні проблеми - низька зарплатня та надлишок бюрократії.

Майже половина українських вчителів хочуть піти з професії. Аби не допустити цього, потрібно підвищити зарплатню освітянам та внести низку інших змін до законодавства. Про це в інтерв'ю "Українському Радіо" повідомила освітня омбудсменка Надія Лещик.

"Згідно з даними дослідження, понад 40% вчителів у найближчі 5 років хочуть піти з професії. Ми брали інтерв’ю в молодих вчителів і з’ясовували, чому вони пішли з професії. Перша причина – це зарплата, яка не приваблює молодь. Другою проблемою вони назвали велику кількість звітів і паперів та несприятливу атмосферу в колективі. Іноді колектив школи не приймає молодь і з цим також потрібно працювати", – розповіла вона.

За словами омбудсменки, аби врятувати галузь, її команда ініціює відповідні зміни до законодавства та домагатиметься збільшення зарплат для вчителів.

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Також Лещик прокоментувала скандальну ініціативу щодо залишення учнів на повторний рік у разі поганих оцінок. За її словами, це стосувалася лише тих дітей, які мають дуже великі прогалини в навчанні.

"Ця ініціатива була вирвана із загального контексту. Ми дійсно маємо шалені освітні втрати, але я пропоную, щоб держава виділила субвенцію для компенсування освітніх втрат шляхом додаткових занять з окремих предметів, наприклад, із математики чи природничих дисциплін, де ми відстаємо найбільше. Зараз ця пропозиція розглядається", – заявила вона.

Також омбудсменка нагадує про проблему із учнями, які повертаються із інших країн, де вони навчалися за іншою програмою, ніж в Україні. В багатьох країнах шкільна програма відстає від української на 1-3 роки.

"Тому визнати їхні оцінки неможливо, тому що класи не відповідають. Така дитина, повертаючись в Україну, розуміє, що відстала на рік чи два і не зможе приєднатися до класу, де діти навчалися весь цей час. Тому ініціатива залишення на повторний рік стосувалася саме цих дітей, які мають дуже великі пропуски в навчанні", – заявила Лещик.

Школи в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, днями освітній омбудсмен Надія Лещик повідомила, що школам в Україні можуть надати право залишати учнів на другий рік навчання. Це може стати можливим, якщо дитина дуже відстає у навчанні. При цьому згода батьків буде не потрібною.

Також ми розповідали, що на тлі безперервної мобілізації кількість чоловіків-учителів почала зростати, адже робота вчителем дає відстрочку від мобілізації. За даними Міністерства освіти, у 2023 році у школах загалом було лише 14% чоловіків-педагогів. А вже 2024-го в деяких регіонах ситуація почала змінюватись.

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