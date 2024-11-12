Мінімальний оклад вчителів хочуть збільшити до чотирьох прожиткових мінімумів.

Кабінет Міністрів переніс реалізацію ухваленої в липні 2019-го постанови, яка передбачає збільшення мінімального окладу вчителів до чотирьох прожиткових мінімумів.

Про це повідомляється у постанові Кабміну №1286. Тепер реалізувати постанову про збільшення зарплат планується на наступний рік після скасування воєнного стану.

"‎Зупинити з 1 січня 2025 р. та до кінця календарного року, наступного за роком, в якому припинено або скасовано воєнний стан, дію постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 822"‎, – говориться на сайті Кабінету Міністрів.

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Водночас Кабмін встановив для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти щомісячну доплату за особливі умови праці:

З 1 січня 2025 року – у розмірі 1300 грн;

З 1 вересня 2025 року та до кінця календарного року, в якому припинять або скасують воєнний стан – у розмірі 2600 грн.

Доплату отримають вчителі, які працюють у закладах державної і комунальної форми власності.

Зарплати для вчителів – що відомо

У листопаді міністр освіти і науки Оксен Лісовий повідомив, що обіцяна Кабінетом Міністрів щомісячна надбавка надійде на всім українським вчителям.

Нове рішення не стосується педагогів дошкільної та позашкільної освіти. Також надбавку не отримають викладачі, які працюють у закладах професійно-технічної освіти та коледжах.

В Міністерстві освіти і науки заявили, що працюють над тим, щоб надбавку отримували всі освітяни.

Нагадаємо, що в жовтні стало відомо, що за перші півроку цього року середні зарплати в Україні зросли на понад 20%. При цьому працівники сфери освіти отримують найнижчу зарплатню – трохи менше 14 тис грн. Найвищу заробітну плату отримують фінансисти та ті, хто працює у сфері IT.

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