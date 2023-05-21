Російським колонізаторам у Криму, які там опинилися всупереч українському законодавству, доведеться поїхати, і краще добровільно.

Російським колонізаторам краще залишити Крим добровільно до того, як його звільнить Україна.

Про це заявила віце-прем'єр Ірина Верещук в ефірі телеканалу "Ми - Україна", повідомляє прес-служба Мінреінтеграції. Вона зазначила, що після деокупації півострова перед українською владою постане чимало завдань.

Серед таких першочергових задач, які доведеться вирішувати - доля російських колонізаторів і колаборантів на території Криму, які там опинилися всупереч українському законодавству й чомусь залишилися.

Відео дня

"Найперша моя порада колонізаторам: виїжджайте з Криму добровільно, поки є можливість. Не очікуйте ситуації, коли вам буде запропоновано покинути його в інший спосіб", - сказала Верещук.

Окупація Криму Росією - що відомо

Як повідомляв УНІАН, російська армія без опізнавальних знаків за бажанням воєнного злочинця Володимира Путіна захопила український півострів Крим у 2014 році. Організувавши там під дулами автоматів так званий референдум, Кремль приєднав окупований Крим до Росії.

Злочинні дії РФ щодо Криму не були визнані ні міжнародними організаціями, ні жодною нормальною державою. Зокрема, ті ж Сполучені Штати Америки неодноразово заявляли, що ніколи не визнають російську анексію Криму.

У 2022 році Росія використала півострів для повномасштабної атаки на Україну з півдня, захопивши низку територій в Херсонській і Запорізькій областях. Утім, Україна не збирається віддавати росіянам свої території. Зокрема, за словами начальника ГУР Кирила Буданова, війна в Україні завершиться поверненням до кордонів 1991 року, і це завдання є цілком досяжним.

Вас також можуть зацікавити новини: