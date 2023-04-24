Керівник ГУР наголосив, що Україна ніколи не погодиться віддавати комусь частину своєї землі.

Війна в Україні завершиться поверненням до кордонів 1991 року, і це завдання є цілком досяжним.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

"Завершити цю війну можна виключно одним шляхом - це поверненням кордонів у будь-якій формі, але кордонів наших зразка 91-го року", - сказав він.

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За словами Буданова, війна в Україні не завершиться, якщо не будуть вирішені територіальні проблеми, а Україна ніколи не погодиться віддавати комусь частину своєї землі.

"Дивіться, згідно з тим, як усе має відбуватися, все буде проходити по поверненню всіх наших кордонів. Крим - це частина території України, без повернення Криму ситуація не завершиться. Ніхто її не завершить, як би не хотів... Якщо Крим буде останнім забрано - це фінал. Якщо Крим буде першим забрано, а Донбас ще ні - то це не фінал", - сказав Буданов.

Війна в Україні - підготовка до контрнаступу

Як повідомляв УНІАН, у січні керівник ГУР Міноборони Буданов зазначав, що Україна "повинна зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому" й додав, що все почалося в Криму у 2014 році, там все і закінчиться. За прогнозом Буданова, українські військові навесні цього року зайдуть на півострів. Він також виключив, що повернення Криму спровокує Росію на застосування ядерної зброї.

Тим часом Україна готується до контрнаступу. 13 квітня президент Володимир Зеленський анонсував потужні дії та сказав, що до них готують військових. Днями Зеленський заявив, що наразі активно готуються нові бригади та підрозділи, які ще проявлять себе на фронті.

Тим часом, 97%українців вірять у перемогу у війні, яку розв'язала Російська Федерація. Згідно з результатами соцопитування, 74% вважають, що Україна збереже всі території в межах своїх міжнародно-визнаних кордонів станом на 1991 рік.

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