Президент вважає, що як тільки українська армія дійде до першого села у Криму, то люди вийдуть на вулиці і будуть також гнати цю "владу" з півострова.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна точно деокупує Крим, а росіяни бігтимуть з півострова швидше, ніж з тимчасово окупованих Донеччини та Луганщини.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю іноземним ЗМІ. "Ми точно деокупуємо Крим. Це буде легше, ніж те, що відбувається зараз… Коли ми підійдемо на адмінкордон із Кримом, ви побачите, як росіяни будуть бігти… Вони зараз окопи риють там, перерили увесь пляж…", - зазначив він.

Глава держави наголосив, що президент Росії Володимир Путін та окупаційна влада Криму "промивала мізки" людям, обіцяючи мільярдні інвестиції у півострів, а натомість протягом десяти років лише мілітаризовували його та ув’язнювали людей у Криму.

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"Вони будуть бігти з Криму, будуть бігти швидше, ніж з Донбасу. Вони навіть собі не уявляють…, що як тільки ми дійдемо до першого села у Криму, ви побачите, як люди у Криму вийдуть на вулиці і будуть також гнати цю "владу" з Криму. Так воно і буде", - сказав Зеленський.

Деокупація Криму

Росія анексувала український півострів у 2014 році. З тих пір не вщухають обговорення того, як Україні повернути свою територію. З метою деокупації півострова навіть створена "кримська платформа".

Пр цьому деякі західні політики припускають, що саме крим Україна буде повертати не військовим шляхом, а з допомогою дипломатії. Такої думки дотримуються канадський прем'єр Джастін Трюдо та держсекретар США ЕНтоні Блінкен.

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