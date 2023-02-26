Сполучені Штати Америки ніколи не визнають російську анексію Криму.
Про це, як повідомляє посольство США в Україні, заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.
"Дев'ять років тому Росія вдерлася в Україну і захопила Крим, що є явним порушенням міжнародного права, суверенітету та територіальної цілісності України. Сполучені Штати вітають зусилля кримської платформи України в зосередженні уваги світової спільноти на триваючій окупації Росією. Сполучені Штати не визнають і ніколи не будуть визнавати спробу анексії півострова Росією. Крим - це Україна", - зазначив Прайс.
Сьогодні, 26 лютого, в Україні відзначають День опору окупації АР Крим та міста Севастополя. Президент Володимир Зеленський з цього приводу заявив, що український прапор повернеться в кожен куточок України.
Анексія українських територій
23 серпня 2021 року у Києві голови делегацій понад 40 країн та міжнародних організацій започаткували "Кримську платформу". Її утворили з метою припинення російської окупації півострова мирними засобами.
За підсумками саміту учасники ухвалили спільну декларацію, в якій давалася однозначна оцінка незаконним та агресивним діям Російської Федерації. Декларація фіксувала наступні тези: невизнання незаконної анексії Криму Росією; зобов'язання розглянути додаткові політичні, дипломатичні обмежувальні санкції щодо Росії у разі подальшої агресії; об'єднання зусиль всіх країн-учасниць платформи для зміцнення безпеки і стабільності в Чорноморському регіоні.
30 вересня 2022 року американські сенатори підготували закон про припинення військової та економічної допомоги країнам, які визнають території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України частиною території Росії.