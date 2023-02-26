Сьогодні, 26 лютого, в Україні відзначають День опору окупації АР Крим та міста Севастополя.

Сполучені Штати Америки ніколи не визнають російську анексію Криму.

Про це, як повідомляє посольство США в Україні, заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

"Дев'ять років тому Росія вдерлася в Україну і захопила Крим, що є явним порушенням міжнародного права, суверенітету та територіальної цілісності України. Сполучені Штати вітають зусилля кримської платформи України в зосередженні уваги світової спільноти на триваючій окупації Росією. Сполучені Штати не визнають і ніколи не будуть визнавати спробу анексії півострова Росією. Крим - це Україна", - зазначив Прайс.

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Сьогодні, 26 лютого, в Україні відзначають День опору окупації АР Крим та міста Севастополя. Президент Володимир Зеленський з цього приводу заявив, що український прапор повернеться в кожен куточок України.

Анексія українських територій

23 серпня 2021 року у Києві голови делегацій понад 40 країн та міжнародних організацій започаткували "Кримську платформу". Її утворили з метою припинення російської окупації півострова мирними засобами.

За підсумками саміту учасники ухвалили спільну декларацію, в якій давалася однозначна оцінка незаконним та агресивним діям Російської Федерації. Декларація фіксувала наступні тези: невизнання незаконної анексії Криму Росією; зобов'язання розглянути додаткові політичні, дипломатичні обмежувальні санкції щодо Росії у разі подальшої агресії; об'єднання зусиль всіх країн-учасниць платформи для зміцнення безпеки і стабільності в Чорноморському регіоні.

30 вересня 2022 року американські сенатори підготували закон про припинення військової та економічної допомоги країнам, які визнають території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України частиною території Росії.

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