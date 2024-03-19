Будинки обходили групи, що складалися з двох цивільних та військового.

Російські окупаційні адміністрації та військові змушували людей на окупованих територіях України брати участь у псевдовиборах.

Як повідомляють у Центрі національного спротиву, від українців вимагали "голосувати" під час зупинок на блок-постах, поки автоматники вказували, якого кандидата обрати. Також загарбники проводили рейди по будинках, намагаючись виявити, хто ігнорує "вибори". Відомо про випадки, коли окупанти двічі й тричі намагались потрапити у будинок, в якому їм не відкривали.

Обходи організовували наступним чином: автобусами, які супроводжували по два поліцейських автомобілі, перевозили близько 20 колаборантів з пластиковими урнами. Групи обходу складалися з двох цивільних та одного військового.

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В першу чергу обходили людей зі списків тих, хто голосував на псевдореферендумі та "місцевих виборах". Колаборанти фіксували, хто голосував, а також формували список "нелояльних", які уникали участі у псевдовиборах.

"Центр національного спротиву зауважує, що кожен зрадник відомий Силам Оборони й понесе відповідальність за участь в цьому фарсі", - йдеться у повідомленні.

Псевдовибори на окупованих територіях: що відомо

Раніше очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров заявляв, що працівники Федеральної служби безпеки під час "виборів" розшукують в населених пунктах представників українського спротиву.

В ООН засудили проведення "виборів" на ТОТ, зазначивши, що вони підтримують незалежність та територіальну цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів.

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