За словами Антоніу Гутерріша, спроба незаконної анексії регіонів України не має законної сили з точки зору міжнародного права.

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН )Антоніу Гутерріш засудив спроби Росії провести президентські вибори на окупованих територіях України. Про це заявив у п’ятницю речник ООН Стефан Дюжаррік, інформує Reuters.

Гутерріш нагадав, що спроба незаконної анексії регіонів України не має законної сили з точки зору міжнародного права.

"Організація Об'єднаних Націй залишається непохитно відданою суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, згідно з відповідними резолюціями Генеральної Асамблеї", - сказав спікер ООН.

"Вибори" президента РФ на тимчасово окупованих територіях України

Окупантам дозволили голосувати за Путіна, не зʼявляючись на "виборчі дільниці". Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Там зазначили, що керівництво Міноборони РФ дозволило військовослужбовцям, які беруть учать у так званій СВО, голосувати за Путіна, навіть не зʼявляючись на "виборчі дільниці", що значно полегшує "виборчим комісіям" завдання з фальсифікації результатів.

Також УНІАН повідомляв, що росіяни інсценують "вибори" на окупованій території України. Як повідомили у Центрі національного спротиву, окупанти не знають, скільки точно зараз жителів проживає на захопленій українській території, а тому беруть за основу офіційні дані до повномасштабного вторгнення "і вже від цієї цифри малюють явку на "виборах" президента РФ у понад 70%".

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