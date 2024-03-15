Відомо, що окупанти дозволяють голосувати й мешканцям, які мають український паспорт, аби покращити рівень показників явки під час "виборів".

Російські "агітатори" під час голосування на таких званих президентських виборах приходять в оселі мешканців окупованих населених пунктів України разом із військовими та змушують їх голосувати за Володимира Путіна. Про це повідомляють російські опозиційні Telegram-канали.

Відомо, що голосування на захопленій території України почалося ще на початку тижня. За інформацією проросійських ЗМІ, явка в "нових регіонах" складала 30-50%, що перевищило показники минулих виборів.

Окупаційна влада відправляє в домівки виборців "агітаторів" з кошиками для бюлетенів, яких супроводжують солдати з автоматами.

В Telegram-каналі "Можем объяснить" розповіли, що для голосування на окупованих територіях приймаються й українські паспорти. Таким чином влада РФ зафіксувала на "нових територіях" в два рази більше виборців, ніж людей, які мають російські паспорти.

Також на "вибори" людей заманюють концертами та безплатними частуваннями. Крім того, наприклад, у Горлівці, що на Донеччині, під час голосування громадський транспорт теж зробити безоплатним.

Один із читачів Telegram-каналу розповів, що безплатний транспорт надають і роботодавці. Після того, як співробітники підприємства проголосували, їм накривають стіл або ж обіцяють дати відгул.

"Одним із головних принципів виборів закон проголошує свободу сформувати і висловити волю. Для цього мають дотримуватися всі базові права і свободи людини, але воєнний стан передбачає їх обмеження. Тому вибори в умовах воєнного стану взагалі проводити не можна. Власне, до 2022 року така заборона була прямо прописана в законодавстві, але її скасували", - розповів електоральний експерт Станіслав Андрійчук.

"Вибори" президента в РФ: останні новини

Як писав УНІАН, в Росії сьогодні, 15 березня, розпочалися президентські "вибори". За словами російського правозахисника Станіслава Андрійчука, вже в перший день голосування було виявлено багато порушень.

"Перший день голосування стартував і все йде рівно так, як ми і попереджали - з самого ранку величезна кількість голосуючих під примусом, відсутність спостерігачів і протидія екзит-полам", - зазначив він.

Також у Центрі національного спротиву розповіли, що російська влада залучає на "виборчі дільниці" на окупованих територіях України мігрантів з Центральної Азії, аби завищити показник явки на голосуванні.

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