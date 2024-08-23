У Кеннеді було мало шансів на перемогу - його підтримують лише 2% американців.

Незалежний кандидат у президенти США Роберт Кеннеді-молодший оголосив, що він призупиняє свою кампанію - але "не закінчує її".

"Я не припиняю свою кампанію, я просто призупиняю її, а не закінчую. Моє ім'я залишиться в бюлетенях у більшості штатів", - заявив він, виступаючи на заході в п'ятницю в Аризоні, пише CNN.

Кеннеді сказав, що, хоча він залишить своє ім'я в деяких бюлетенях, він прибере його з 10 штатів, що вагаються, і закликав своїх прихильників голосувати в них за Дональда Трампа.

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Кеннеді окремо зазначив, наскільки йому близька позиція Трампа щодо питання про війну в Україні.

"У глибині душі я більше не вірю, що у мене є реалістичний шлях до перемоги на виборах перед обличчям цієї нещадної, систематичної цензури і контролю над ЗМІ. Тому я не можу з чистою совістю просити своїх співробітників і волонтерів продовжувати працювати понаднормово або просити своїх спонсорів продовжувати жертвувати, коли я не можу чесно сказати їм, що у мене є реальний шлях до Білого дому", - сказав Кеннеді.

Він також розповів про труднощі, з якими зіткнулася його кампанія, щоб потрапити до бюлетенів у штатах.

"Скептики говорили нам, що ми підіймаємося на скляну версію гори Неможливості. Перше, що я хочу вам сказати, це те, що ми довели їхню неправоту", - сказав Кеннеді.

Вибори у США - деталі

Останніми місяцями Роберт Кеннеді звинувачував Трампа у зраді прихильників, а той критикував Кеннеді як "найрадикальнішого лівого кандидата в президентських перегонах". Але останніми тижнями команди обох кандидатів почали посилено обмінюватися компліментами і, за словами співрозмовників Reuters, обговорювали об'єднання зусиль.

Шанси Кеннеді на перемогу швидко зменшувалися - нещодавнє опитування CBS News показало, що його підтримка становить лише 2%.

Віцепрезидентка США та кандидатка в очільники американської держави від Демократичної партії Камала Гарріс заявила, що в разі обрання на посаду президента підтримуватиме Україну.

Таку обіцянку чиновниця дала, коли оголошувала, що приймає номінацію на пост лідера Штатів.

"Як президент, я буду підтримувати Україну і наших партнерів по НАТО... Як головнокомандувачка, я забезпечу, щоб Америка мала найсильнішу та найсмертоноснішу силу у світі", - сказала віцепрезидентка.

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