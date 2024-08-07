Якщо діти лишаються в районах постійних обстрілів, це можна кваліфікувати як неналежне виконання батьківських обов'язків.

Батькам, які відмовляються евакуювати дітей із небезпечних прифронтових районів, може загрожувати адміністративна відповідальність. Про це в інтерв’ю "Укрінформу" заявила заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко.

За її словами, питання евакуації дітей із прифронтових регіонів стало "дуже гострим і болючим" викликом для поліції. Те, що вивозити малечу доводиться під обстрілами, ризикуючи життям поліцейських – це лише частина проблеми. Павліченко зауважила, що зволікання батьків із евакуацією інколи обертається загибеллю дітей.

З огляду на це, працівникам поліції часом доводиться "вживати певних правових заходів" щодо батьків, які не хочуть вивозити дітей із небезпечної зони.

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"Щодо батьків складають адмінматеріали – за невиконання ними обов’язків щодо виховання дітей. У деяких випадках уже настає кримінальна відповідальність – коли йдеться, наприклад, про залишення в небезпеці", – каже Павліченко.

Разом з тим заступниця міністра наголосила, що пріоритетом у цьому питанні все ж таки залишається саме безпека дітей, а не покарання батьків.

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