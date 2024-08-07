За словами головного розвідника, за півтора-два місяці основний напір окупантів має припинитися.

Наступальні дії російських окупантів, які тривають зараз, завершаться за півтора-два місяці. Такий прогноз під час зустрічі з випускниками Київської школи економіки зробив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, повідомляє Forbes Ukraine.

За його словами, за півтора-два місяці "основний напір має завершитися, бо й так наступ затягнувся". При цьому практика десятирічної війни показує, що наступальний потенціал "будь-яка сторона понад два місяці не витягує".

"Але ми знаємо, що після спаду і невеликого затишшя будуть нові спроби ворога наступати. І ми до цього готуємось", - наголосив Буданов. Відео дня

При цьому він підреслив, що у Росії виникають проблеми з мобілізацією, і вони "почалися близько трьох місяців тому".

"Цей момент не усім відомий. До цього в Росії з мобілізацією не було жодних проблем. На початку повномасштабної війни ворог оголосив часткову мобілізацію. Далі почали пропонувати людям великі суми грошей. Але у такий спосіб їм вдалося мобілізувати недостатньо. Всі інші йшли на війну із зон, добровольцями або зі строкової служби людей одразу переводили в контрактники", - сказав розвідник.

Він також порівняв війну в Україні з футбольним матчем.

"Подієво ми недалеко відійшли від 70-ї хвилини матчу. (Футбольний матч триває 90 хвилин - УНІАН). На мою думку, розвʼязання питання нашої війни буде відбуватися комбінованим шляхом. Комбінація військової сили, тиску відкритої та, найголовніше – прихованої дипломатії, а також деяких інших факторів", - зазначив Буданов.

Війна в Україні - останні новини

ЗСУ дроном збили Мі-8 ворога. За даними ростовських пабліків, загинуло щонайменше 20 російських окупантів.

Ранше УНІАН повідомляв, що дешевий український дрон вперше збив гелікоптера РФ. Двокілограмовий український дрон "приземлив" 12-тонний російський вертоліт Мі-8.

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