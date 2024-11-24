Там додали, що відеофіксація при оповіщенні та перевірці документів військовозобов'язаних працівниками ТЦК відбувається безперервно.

Якщо військовозобов'язаний відмовився від отримання повістки, то цей факт фіксують представники ТЦК, складаючи відповідний акт.

Таке роз'яснення надали в Чернігівському обласному ТЦК та СП. Там зазначили, що у разі відмови резервіста або військовозобов’язаного від повістки під час проведення представниками ТЦК заходів оповіщення складається акт відмови від отримання повістки, який підписують мінімум двоє представників групи оповіщення . Також він зачитується тому, хто відмовився від повістки.

Потім цей акт подається керівнику районного (міського) ТЦК для притягнення правопорушника до адміністративної відповідальності.

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У разі відмови прослідувати до військкомату, поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до ТЦК на підставі ст. 261 і 262 Кодексу про адміністративні правопорушення.

В Чернігівському обласному ТЦК та СП зазначили, що під час проведення заходів оповіщення і перевірки військово-облікових документів, працівники ТЦК користуються приладами з автоматичною функцією фото- та відеофіксації для:

попередження, виявлення або фіксування порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку;

фіксації дій представників ТЦК.

Там уточнили, що відеофіксація при оповіщенні та перевірці документів відбувається безперервно. Це можуть бути як бодікамери, так і відеореєстратор у руках працівника ТЦК.

Мобілізація в Україні: новини

Темпи мобілізації, які прискорилися влітку після нового мобілізаційного закону, у вересні знову сповільнилися. Представниця парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська упевнена, що мобілізаційний план на цей рік виконати не вдастся.

А 22 листопада командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький висловив думку, що проблема з нестачею людей на фронті не в діях ТЦК, хоча, можливо, вони перегинають палку. Ключова проблема криється в недовірі.

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