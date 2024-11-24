Якщо військовозобов'язаний відмовився від отримання повістки, то цей факт фіксують представники ТЦК, складаючи відповідний акт.
Таке роз'яснення надали в Чернігівському обласному ТЦК та СП. Там зазначили, що у разі відмови резервіста або військовозобов’язаного від повістки під час проведення представниками ТЦК заходів оповіщення складається акт відмови від отримання повістки, який підписують мінімум двоє представників групи оповіщення . Також він зачитується тому, хто відмовився від повістки.
Потім цей акт подається керівнику районного (міського) ТЦК для притягнення правопорушника до адміністративної відповідальності.
У разі відмови прослідувати до військкомату, поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до ТЦК на підставі ст. 261 і 262 Кодексу про адміністративні правопорушення.
В Чернігівському обласному ТЦК та СП зазначили, що під час проведення заходів оповіщення і перевірки військово-облікових документів, працівники ТЦК користуються приладами з автоматичною функцією фото- та відеофіксації для:
- попередження, виявлення або фіксування порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку;
- фіксації дій представників ТЦК.
Там уточнили, що відеофіксація при оповіщенні та перевірці документів відбувається безперервно. Це можуть бути як бодікамери, так і відеореєстратор у руках працівника ТЦК.
Мобілізація в Україні: новини
Темпи мобілізації, які прискорилися влітку після нового мобілізаційного закону, у вересні знову сповільнилися. Представниця парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська упевнена, що мобілізаційний план на цей рік виконати не вдастся.
А 22 листопада командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький висловив думку, що проблема з нестачею людей на фронті не в діях ТЦК, хоча, можливо, вони перегинають палку. Ключова проблема криється в недовірі.