Білецький зауважив, що в навчальних центрах 80% військових, які готують людей на фронт, самі не були на війні.

Проблема з нестачею людей на фронті не в діях ТЦК, хоча, можливо, вони перегинають палку. Ключова проблема криється в недовірі.

Таку думку висловив командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький інтерв'ю Українській правді. "Якщо люди розуміють, що потраплять у центр бойової підготовки, де бойовою підготовкою займатися вони не будуть, де кількість вистріляних набоїв – це третина, а інколи й менше від радянського нормативу курсу молодого бійця, де вони розуміють, що далі попадуть до такого ж некомпетентного сержанта... і це буде їхній властитель життя та смерті – то це не дуже мотивує", - підкреслив військовий.

Білецький акцентував, що людина в першу чергу боїться невідомості. "Коли ти розумієш, що ти – нуль на полі бою, що нічого про це не знаєш. Можливо, за 2 місяці тобі розкажуть, але тобі ще їх треба прожити, ці 2 місяці – йти страшно. Всім страшно: суперпрофесіоналу, кожному бійцю. Немає таких людей, кому не страшно. Але це різне страшно", - сказав військовий.

Відео дня

Він пояснив, що одна справа, коли людина реально розуміє, що буде відбуватися і що робити, щоб і задачу виконати, і вижити на полі бою, а інша справа, коли людина просто боїться.

Білецький зазначив, що це все можна елементарно виправити - просто навчити людей, тому що іншого способу немає. "Люди стають професіоналами виключно від того, як їх навчають... З будь-якої людини можна виховати міцного середнячка, достатньо компетентного, який би міг виконувати базові піхотні задачі", - зауважив він.

Військовий додав, що в Україні терміново треба вирішувати питання з підготовкою молодшого офіцерського складу, змінювати підхід до базової загальновійськової підготовки. Він зазначив, що такий підхід спрацює і з поповненням лав ЗСУ. "Ті люди, які в армію попадають щомісяця, мають бути навчені в рази краще, ніж вони навчені зараз. Тоді в СЗЧ піде набагато менше, менше загине або буде поранено, а втрати противника зростатимуть", - наголосив він.

Білецький висловив переконання, що треба займатися різким підвищенням ефективності армії, яка полягє в якісній бойовій підготовці.

"Для того щоб була якісна бойова підготовка, уже є професійні учебки. Їх просто треба масштабувати", - констатував військовий.

Командир зазначив, що в ці навчальні центри треба направити людей для того, щоб вони підготували тисячі інструкторів. "Зараз 80% у навчальних центрах – це люди, які на війні не були. Питання: а чого вони вчать? Треба зібрати з військ 3–4 тис. – так, це буде боляче, але не критично. Берете хороших сержантів і старих солдатів... Це не буде просто. Якщо йти по короткому шляху – за 4 місяці. По хорошому – за 6 місяців вони стануть якісними інструкторами і випустять свій пробний курс. Після цього ви можете приблизно рахувати, що одна людина повинна випускати 10 курсантів. Тобто 4 тис. можуть готувати 40 тис. одночасно. І це вже зовсім інша якість людей", - поділився Білецький.

Мобілізація в Україні

Темпи мобілізації, які прискорилися влітку після нового мобілізаційного закону, у вересні знову сповільнилися. Представниця парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська упевнена, що мобілізаційний план на цей рік виконати не вдастся.

За словами міністра оборони Рустема Умєрова, у 2025 році мобілізацію буде продовжено.

Вас також можуть зацікавити новини: