Наразі Україна відстає від планів по набору новобранців.

Нинішня "бусифікація" чоловіків та перевищення повноважень працівниками ТЦК заважають рекрутингу та мобілізації людей до армії. Про це в коментарі ТСН заявила представниця парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська.

"Починаючи від вересня, ми просідаємо в мобілізації. Вона почала спадати після серпня, після літа, коли ми вийшли на рівень виконання плана Генштабом. На жаль, восени пішла на спад (...). До грудня ми не виконаємо план Генштабу ні на цей рік, ні на цей місяць. Тому з цим складно, і ми знов вертаємось, на жаль, до ситуації весни 2024 року", – зазначила Бобровська.

Нардепка має сумніви, що зараз можна кардинально змінити підходи до мобілізації. Тим не менш, вона назвали три речі, які будуть корисними для покращення ситуації за набором людей у військо.

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"Перше: припинити застосовувати грубу фізичну силу і перевищувати повноваження. "Бусифікація" знищує всі потуги рекрутингу і адекватної мобілізації. Друге: відповідальність ТЦКівцям за порушення і перевищення повноважень. Третє: ОМС (органи місцевого самоврядування) та ОВА – змусити їх долучитись", – зазначила депутатка.

Мобілізація в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, чутки про мобілізацію жінок є штучно роздутими, але так само, як і хлопці, українки мають ставати військовозобов'язаними. Таку думку висловила нардеп Соломія Бобровська.

Також ми розповідали, що голова фонду "Повернись живим", ветеран АТО Тарас Чмут вважає недостатнім мобілізувати 160 тисяч людей, про необхідність чого заявили в РНБО. На його думку, до війська потрібно набрати щонайменше 500 тисяч людей.

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