Відповідний законопроєкт поданий на розгляд Верховної Ради.

В застосунку "Резерв+" з'явиться можливість сплатити штраф за порушення правил військового обліку. Як повідомляє 24 Канал, про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, відповідний законопроєкт незабаром розгляне Верховна Рада України, при цьому "вже є технічне розуміння цього питання".

Нині військовозобов'язані, які порушили військовий облік, можуть бути оштрафовані на суму від 17 000 до 25 000 гривень. Однак зараз такий штраф неможливо сплатити в електронному форматі.

Відео дня

"Ми хочемо зробити в "Резерв+" функціонал сплати штрафів за порушення правил військового обліку. Багато людей не хочуть йти в ТЦК для цього, брати квитанцію", - зазначила Черногоренко.

Вона підкреслила, що технічна можливість для реалізації сплати штрафів у "Резерв+" є. Крім того, був розроблений законопроєкт, за яким людина, яка добровільно емітує квитанцію, отримує 50% знижки на штраф - за аналогією з порушенням правил дорожнього руху.

Як сказала заступниця міністра, якщо депутати ухвалять відповідний законопроєкт до кінця року, на початку наступного в "Резерв+" вже буде активована ця функція.

Покарання за порушення правил військового обліку

Раніше УНІАН повідомляв про штрафи за неявку в ТЦК в листопаді 2024 року. Ухилянтів можуть оштрафувати, позбавити майна та навіть посадити у в'язницю.

За словами юристів, якщо не сплатити штраф за неявку по повістці, сума може зрости вдвічі, тому його варто погасити протягом 15 днів з моменту отримання. Також штраф можна спробувати оскаржити в суді.

Вас також можуть зацікавити новини: