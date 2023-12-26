Новий законопроект про мобілізації прибере лазівку із ухиленням від мобілізації через здобування другої освіти.

Військовозобов’язані чоловіки, що здобувають другу вищу освіту, втратять право на відстрочку від мобілізації, якщо Верховна Рада схвалить поданий вчора законопроект. Але таким чоловікам буде дозволено закінчити навчальний рік, свідчать норми законопроекту про посилення мобілізації №10378.

Вказаний законопроект серед іншого вносить поправки у статтю 23 чинного закону про мобілізацію, яка регулює питання надання відстрочки для здобувачів вищої освіти. Відповідно до вказаної статті, відстрочку від мобілізації мають "здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти".

Тепер же запропоновано внести зміни до цієї статті, додавши до неї наступне уточнення:

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"Здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої̈ та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий за однією спеціальністю (фахом), а також докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти".

Тобто із закону пропонується прибрати можливість різночитання, яка давала змогу зловживати отриманням освіти для ухилення від призову. На практиці це означатиме, що відстрочку матимуть ті, хто здобувають свій перший диплом на денній формі навчання. Ті, хто отримують вже другу освіту, або навчаються заочно, відстрочку від мобілізації більше не матимуть.

Однак тих, хто таким чином втратить відстрочку, негайно відправляти до війська одразу після ухвалення закону не будуть. У прикінцевих положення законопроекту зазначено наступне:

"Громадяни України, які навчаються у закладах освіти та мали право на відстрочку на час навчання, у разі втрати цього права відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" мають право завершити навчання до кінця навчального року з дня набрання чинності цим Законом".

Новий закон про мобілізацію – останні новини

Як писав УНІАН, у разі ухвалення нового закону про мобілізацію, українські чоловіки, яких було визнано обмежено придатними для служби в армії, повинні будуть пройти повторно військову лікарську комісію. Все через те, що цим законопроектом передбачається скасувати таке поняття як "обмежено придатний до військової служби".

Також ми розповідали, що разом із посиленням мобілізації планується внести зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за військові правопорушення. Зокрема посилять покарання за порушення правил військового обліку та ухилення від мобілізації

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