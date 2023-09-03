Правила хочуть змінити для чоловіків старше 30 років.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект, яким пропонується прибрати відстрочку від мобілізації для студентів. Йдеться про чоловіків, які здобувають другу чи третю освіту.

Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, член фракції партії "Слуга народу" Федір Веніславський в ефірі телемарафону зазначив, що наразі близько 60 тисяч чоловіків вирішили здобувати додаткову освіту, щоб уникнути мобілізації.

За його словами, оскільки не можуть призвати чоловіків віком від 25 років, які навчаються у закладах освіти на денній та дуальній формі, то, для чоловіків 30+ хочуть змінити правила.

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Веніславський навів статистику, що у 2019-2021 роках студентів віком 25 років і старше було близько 40 тисяч осіб. Однак у 2022 році їх різко стало 106 тисяч і стільки ж буде цього року. При цьому частина абітурієнтів вступали на нижчій освітній рівень, ніж мали (на професійно-технічну освіту при наявній вищій), та на іншу спеціальність.

"Я запропонував, щоб люди, які навчаються у послідовних видах освіти, мали право на відстрочку. А ті, хто вступив на другу-третю-четверту вищу освіту після 30 років таким правом на відстрочку скористатися не могли", - наголосив Веніславський.

Він стверджує, що після ухвалення дія цього документа пошириться і на чоловіків, які скористалися навчанням для ухилення від мобілізації у 2022 році.

Відстрочка від мобілізації для студентів

В РНБО заявили, що Міністерство освіти вирішуватиме, чи доцільно чоловікам, придатним до військової служби, здобувати другу вищу освіту, що дає право на відстрочку від мобілізації.

Ще 30 серпня Веніславський анонсував, що хоче скасувати відстрочку від мобілізації для тих студентів, які вдруге здобувають вищу освіту.

"Якщо людина в магістратурі навчається одразу після закінчення навчання, то це здобуття вищої освіти магістра. Якщо вона вступила в аспірантуру одразу після навчання, то зрозуміло. А коли людина має перерву і лише під час війни раптом захотіла займатися науковою діяльністю, то це викликає запитання", – сказав він.

УНІАН раніше повідомляв, кому надається відстрочка від мобілізації в Україні.

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