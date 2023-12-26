Тепер їх або віднесуть до категорії придатних, або запишуть в непридатні до служби.

Українські чоловіки, яких було визнано обмежено придатними для служби в армії, повинні будуть пройти повторно військову лікарську комісію, якщо Верховна рада ухвалить новий закон про мобілізацію.

Чинна редакція законопроекту, який напередодні було внесено в парламент, передбачає скасування такого поняття як "обмежено придатний до військової служби". Замість цього пропонується розподіляти чоловіків на придатних та непридатних до служби.

Відтак, щоб "обмежено придатний" громадянин потрапив до категорії придатних чи непридатних, йому доведеться пройти військову лікарську комісію повторно. На виконання цієї вимоги таким громадянам надається шість місяців.

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Новий закон про мобілізацію в Україні

Як писав УНІАН, напередодні Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект про удосконалення мобілізації і військового обліку. Він зокрема передбачає:

зменшення призовного віку з 27 до 25 років;

удосконалення процедури військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

скасування строкової військової служби і запровадження для всіх громадян України молодше 25 років базової загальновійськової підготовки;

обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби

тощо.

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