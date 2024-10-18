Такий статус громадяни могли побачити в застосунку "Резерв+".

У деяких громадян України в застосунку "Резерв+" зʼявилася відстрочка до кінця мобілізації.

Як повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко, причина полягає в технічному збої в додатку. За її словами, баг у застосунку оперативно виправили.

"Так інтенсивно готувались до нових релізів, що виліз баг. У деяких користувачів зʼявились відстрочки до кінця мобілізації", – заявила Черногоренко.

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Чиновниця також наголосила, що "Резерв+" підтягує інформацію з реєстрі "Оберіг", а дані там не змінювалися.

Мобілізація в Україні: ви могли це пропустити

Боєць ЗСУ Олександр Матяш заявив, що для того, щоб виграти війну, потрібно, щоб до неї долучилися всі громадяни України – зокрема, жінки і пенсіонери. Він наголосив, що військо поповнюється, але цього недостатньо, а добровольці вже "закінчилися".

Тим часом член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, заявив, що у нього немає інформації про те, що на Заході вимагають від України понизити мобілізаційний вік.

Він наголосив, що наразі парламент не розглядає будь-яких законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку нижче 25 років.

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