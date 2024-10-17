За словами військового, "якось військо поповнюється", проте цього недостатньо.

Для того, щоб виграти війну, потрібно, щоб до неї долучилися всі громадяни України – зокрема, жінки і пенсіонери. Таку заяву зробив боєць ЗСУ Олександр Матяш.

"Добровольці закінчилися. Люди, які зараз ідуть, ідуть з необхідності. Дуже багато контрактників – нових пацанів, які прийшли, дядьків. Є люди мобілізовані, бусифіковані, як там кажуть", – заявив він в етері телеканалу Новини.Live.

За словами військового, "якось військо поповнюється". Проте цього недостатньо.

"Просто нам треба усвідомити, що якщо до цієї війни, до перемоги в цій війні не будуть долучені всі громадяни України – включно з жінками і навіть пенсіонерами – ми її не виграємо. Україна перестане існувати як незалежна унітарна держава", – констатував Олександр Матяш.

Війна в Україні: мобілізація

Наразі Верховна Рада не розглядає будь-яких законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку нижче 25 років. Як зазначив член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, у нього немає інформації про те, що на Заході вимагають від України понизити цю межу. Проте він додав, що в неофіційному спілкуванні ця тема все ж порушується.

Народний депутат Олександр Ющенко вважає, що Україні треба знижувати мобілізаційний вік, оскільки молодь більш мотивована та здатна виконувати бойові завдання.

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