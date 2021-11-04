Працівників, які не вакцинувалися, можуть лише відсторонити.

Виконувач обов'язків голови Держслужби України з питань праці Ігор Дегнера заявив, що не проходження вакцинації проти COVID-19 не є підставою для звільнення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Києві.

"Хочу розвіяти міф про те, що не проходження обов'язкового профілактичного щеплення - це підстава для звільнення. Роботодавець не має права звільняти працівника, який відмовився або ухиляється від щеплення", - зазначив він.

Дегнера закликав працівників, чиї права були порушені, звертатися до Держслужби з питань праці.

"І ми будемо вживати всіх можливих заходів для того, щоб зафіксувати ці обставини і притягнути винних осіб до відповідальності", - наголосив він.

Очільник служби також порадив роботодавцям завчасно - до 8 листопада - попередити працівника про наслідки його ухилення від щеплення, надати працівнику усю можливу інформацію із сайту МОЗ та сприяти проходженню ним вакцинації.

Крім того, наказ про обов’язкову вакцинацію та відсторонення невакцинованих працівників має бути виданий й керівником відповідного підприємства чи закладу та доведений до працівника.

"Оскільки сама постанова не передбачає форми доведення, то щоб не виникало ніяких спорів, роботодавець повинен під підпис повідомити про це працівника", - пояснив Дегнера.

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Як повідомляв УНІАН, 8 листопада набуває чинності наказ МОЗ про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковій вакцинації.

Це працівники центральних органів виконавчої влади та їхніх терпідрозділів, місцевих держадміністрацій і їх структурних підрозділів, а також закладів вищої післядипломної, фахової, передвищої, професійної, дошкільної, позашкільної освіти й наукових установ, незалежно від форми їх власності.

Працівники вищевказаних організацій, які не матимуть щеплення проти COVID-19, з 8 листопада будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати до того моменту, поки не вакцинуються.

Не можуть бути відсторонені особи, які мають протипоказання до вакцинації та які надали відповідний медичний висновок, виданий закладом охорони здоров’я.

Працівники, які станом на 8 листопада отримали принаймні одну дозу вакцини, також не можуть бути відсторонені.

Коронавірус в Україні

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу, 3 листопада, в Україні виявили рекордні 27377 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1787 дітей та 426 медпрацівників. За добу було госпіталізовано 5472 особи; зафіксовано 699 летальних випадків; одужали 12464 особи.

Щеплення від COVID-19 у неділю отримали майже 300 тис. осіб. Зокрема, 299272 людини вакциновані від COVID-19, одну дозу отримали 212968 осіб, повністю імунізовані - 86304.

93,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини, наголосили у МОЗ.

Зазначимо, що записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0800602019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Антоніна Доломанжи