В Україні за добу виявили 27 377 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1787 дітей та 426 медпрацівників.
Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо у Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 5472 особи; зафіксовано 699 летальних випадків; одужали 12 464 особи.
Крім цього, здійснено тестувань за добу – 155 405 (зокрема методом ПЛР – 72 918, методом ІФА – 22 294); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 60 193.
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За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 3 006 463 особи;
- одужало – 2 479 138 осіб;
- летальних випадків – 70 146;
- проведено ПЛР-тестувань – 14 658 956.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1836), Дніпропетровській (2254), Одеській (1899), Харківській (1656) і Житомирській (1559) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1836 випадків;
Вінницька область – 672 випадки;
Волинська область – 674 випадки;
Дніпропетровська область – 2254 випадки;
Донецька область – 1390 випадків;
Житомирська область – 1559 випадків;
Закарпатська область – 421 випадок;
Запорізька область – 1350 випадків;
Івано-Франківська область – 1214 випадків;
Київська область – 967 випадків;
Кіровоградська область – 212 випадків;
Луганська область – 759 випадків;
Львівська область – 1400 випадків;
Миколаївська область – 733 випадки;
Одеська область – 1899 випадків;
Полтавська область – 1197 випадків;
Рівненська область – 1041 випадок;
Сумська область – 1543 випадки;
Тернопільська область – 523 випадки;
Харківська область – 1656 випадків;
Херсонська область – 613 випадків;
Хмельницька область – 1113 випадків;
Черкаська область – 775 випадків;
Чернівецька область – 694 випадки;
Чернігівська область – 882 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.