За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання зареєстрована у Києві, Дніпропетровській та Одеській областях.

В Україні за добу виявили 27 377 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1787 дітей та 426 медпрацівників.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо у Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 5472 особи; зафіксовано 699 летальних випадків; одужали 12 464 особи.

Крім цього, здійснено тестувань за добу – 155 405 (зокрема методом ПЛР – 72 918, методом ІФА – 22 294); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 60 193.

Читайте такожПонад 42% українців готові вакцинуватись від COVID-19 за певних умов, а понад 54% - не хочуть - опитування

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 3 006 463 особи;

одужало – 2 479 138 осіб;

летальних випадків – 70 146;

проведено ПЛР-тестувань – 14 658 956.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1836), Дніпропетровській (2254), Одеській (1899), Харківській (1656) і Житомирській (1559) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1836 випадків;

Вінницька область – 672 випадки;

Волинська область – 674 випадки;

Дніпропетровська область – 2254 випадки;

Донецька область – 1390 випадків;

Житомирська область – 1559 випадків;

Закарпатська область – 421 випадок;

Запорізька область – 1350 випадків;

Івано-Франківська область – 1214 випадків;

Київська область – 967 випадків;

Кіровоградська область – 212 випадків;

Луганська область – 759 випадків;

Львівська область – 1400 випадків;

Миколаївська область – 733 випадки;

Одеська область – 1899 випадків;

Полтавська область – 1197 випадків;

Рівненська область – 1041 випадок;

Сумська область – 1543 випадки;

Тернопільська область – 523 випадки;

Харківська область – 1656 випадків;

Херсонська область – 613 випадків;

Хмельницька область – 1113 випадків;

Черкаська область – 775 випадків;

Чернівецька область – 694 випадки;

Чернігівська область – 882 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ірина Погоріла