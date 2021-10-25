Кабмін затвердив правила відсторонення від роботи невакцинованих працівників, для яких щеплення від COVID-19 є обов'язковим.

Кабінет міністрів затвердив порядок відсторонення від роботи невакцинованих працівників, для яких щеплення проти COVID-19 є обов'язковим.

Відповідна постанова від 20 жовтня 2021 р. № 1096 опублікована на урядовому порталі.

Згідно з текстом постанови, контроль за проведенням обов’язкових профілактичних щеплень проти СOVID-19 працівниками та державними службовцями, а також відсторонення від роботи тих, які відмовляються або ухиляються від проведення таких обов’язкових щеплень, мають забезпечити керівники державних органів, підприємств, установ та організацій.

Відсторонення працівників та держслужбовців здійснюється шляхом видання наказу або розпорядження керівника з обов’язковим доведенням його до відома особам, які відсторонюються.

Постановою передбачено, що відсторонення від роботи відбуватиметься відповідно до:

статті 46 Кодексу законів про працю. Зазначимо, що ця стаття передбачає, що відсторонення працівників допускається у разі: появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння; відмови або ухилення від обов'язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони; в інших випадках, передбачених законодавством.

частини другої статті 12 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб". У цій частині йдеться про те, що працівники окремих професій діяльність яких може призвести до їхнього зараження та/або поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням. У разі відмови або ухилення від обов'язкових профілактичних щеплень ці працівники відсторонюються від виконання роботи. Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковій вакцинації, встановлюється Міністерством охорони здоров'я.

Зазначається, що на час такого відсторонення оплата праці працівників та державних службовців здійснюється з урахуванням частини першої статті 94 Кодексу законів про працю, частини першої статті 1 закону "Про оплату праці" та частини третьої статті 5 закону "Про державну службу".

Строк відсторонення встановлюється до усунення причин, що його зумовили.

Виключення складають працівники, які мають абсолютні протипоказання до проведення таких щеплень і надали медичний висновок про наявність протипоказань до вакцинації проти СOVID-19, виданий закладом охорони здоров'я.

Відповідні правила почнуть діяти з 8 листопада.

Вакцинація від COVID-19: для кого щеплення обов'язкове

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19.

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Згідно з наказом від 4 жовтня, на період дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів України, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники: центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів; місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів; закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Згодом Віктор Ляшко повідомив, що МОЗ планує ще двічі розширювати перелік професій, працівники яких мають обов’язково вакцинуватися від COVID-19.

Зазначимо, що записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0800602019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автори: Олександр Топчій, Леся Лещенко