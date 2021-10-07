Невакцинованих співробітників відсторонятимуть без збереження зарплати.

Міністерство охорони здоров’я затвердило перелік професій, представники яких підлягають обов’язковій вакцинації від коронавірусу.

Про це інформує прес-служба міністерства.

Згідно з наказом від 4 жовтня, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню коронавірусу, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

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закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

"Освітяни та працівники органів влади кожен день взаємодіють із великою кількістю людей, а тому ризикують інфікуватися на коронавірусну хворобу. Майже всі, хто потрапляє в лікарню з COVID-19 — невакциновані. Це рішення покликане захистити життя і здоров’я українців та їхніх близьких, створивши безпечне середовище в закладах освіти та державних установах", – пояснив глава МОЗу Віктор Ляшко.

Наказ набирає чинність через один місяць з дня його публікації.

Працівники закладів освіти та органів виконавчої влади, які не щепляться проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Посилення карантину

13 вересня Кабінет міністрів України ухвалив зміни до постанови №1236, що встановлює нові карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19.

Зокрема, ухвалені зміни передбачають, що COVID-сертифікат матиме дві опції (так звані "жовтий" або "зелений") та міститиме інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 год) або одужання від COVID-19. Так званий "жовтий" сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а "зелений" - про повний курс.

Після введення "жовтого" рівня епідемічної небезпеки навчальні заклади працюватимуть за умови наявності не менше як 80% працівників з "жовтими" чи "зеленими" COVID-сертифікатами.

З 23 вересня в Україні встановлено "жовтий" рівень епіднебезпеки.

Автор: Віолетта Орлова