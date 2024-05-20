При цьому зазначається, що у правоохоронців можуть виникнути підозри щодо зняття з військового обліку вже після початку вторгнення РФ.

18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Він містить низку оновлень, проте для людей, знятих з військового обліку як непридатних до служби до 2014 року, абсолютно нічого не зміниться.

Зняті з обліку за наказом Міноборони №402 "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ" зможуть виїжджати за кордон. На цьому в коментарі "Фокусу" наголосив нардеп, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За його словами, жодних військово-лікарських комісій у такому випадку проходити не треба, оскільки до оголошення воєнного стану і мобілізації людину визнали непридатною.

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"Якщо знято з обліку – значить непридатна", – пояснив політик.

У новому законі критерії військової придатності для знятих з обліку не змінилися, тому і ВЛК вони проходити не повинні. Проте такій категорії осіб все ж треба завантажити застосунок "Резерв+", зареєструвати електронний кабінет та завантажити туди документ або написати про визнання непридатним до служби.

При цьому зазначається, що у правоохоронців можуть виникнути підозри щодо зняття з військового обліку військовозобовʼязаних вже після початку вторгнення РФ. Якщо знайдеться корупційна складова у цьому рішенні, доведеться підтверждувати свою правоту, пояснює Федір Веніславський.

Мобілізація в Україні: зміни з 18 травня

Як відомо, 18 травня 2024 року набув чинності оновлений закон про мобілізацію. Відповідно до нього, протягом 60 днів усі військовозобовʼязані віком від 18 до 60 років мають оновити свої облікові дані. Зробити це можна в ТЦК, ЦНАП або за допомогою додатку "Резерв +".

Відомо також, що з середини липня повістки в Україні розпочнуть надсилати поштою. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів від 16 травня 2024 р. № 560 "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період".

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