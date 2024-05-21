Ухилянтів зі статусом "у розшуку", яких зловлять на кордоні, одразу відпралятимуть до ТЦК.
Про це зазначено у постанові уряду №560, якою затверджений Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.
Зокрема в документі мовиться, що керівники органів охорони державного кордону або їх структурних підрозділів з отриманням розпорядження про проведення заходів мобілізації організовують проведення перевірок в осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікового документа (військово-облікового документа в електронній формі) разом з документом, що посвідчує особу, у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.
Зазначено, що відмовляють у перетині державного кордону (на виїзд з України) на пунктах пропуску:
- у разі відсутності у особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікового документа (військово-облікового документа в електронній формі);
- якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів містяться відомості про подання такої особи щодо розшуку в Національну поліцію.
Далі в Порядку зазначається, що прикордонники "викликають поліцейського для здійснення адміністративного затримання особи та її доставлення до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки у разі наявності в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про подання такої особи щодо розшуку в Національну поліцію".
Мобілізація - до яких штрафів готуватися ухилянтам
Як повідомляв УНІАН, в Україні також збільшили штрафи за порушення військового обліку та мобілізації.
Так, 17 травня стало відомо, що президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №10379, який врегульовує міри покарання для ухильників за військові правопорушення та невиконання правил мобілізації.
Мент передбачає за порушення військового обліку штрафи:
- у мирний час - від 3 400 до 5 100 гривень;
- у воєнний час (або повторне порушення) - від 17 000 до 25 500 гривень.
За порушення законодавства про оборону та мобілізацію в мирний час:
- для громадян - від 5 100 до 8 500 гривень;
- для посадових та юридичних осіб - від 17 000 до 34 000 гривень.
За ухилення від мобілізації у воєнний час:
- для громадян - від 17 000 до 25 500 гривень;
- для посадових і юридичних осіб - від 34 000 до 59 000 гривень.