Прикордонники викликатимуть поліцію для здійснення адміністративного затримання особи та її доставлення до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Ухилянтів зі статусом "у розшуку", яких зловлять на кордоні, одразу відпралятимуть до ТЦК.

Про це зазначено у постанові уряду №560, якою затверджений Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Зокрема в документі мовиться, що керівники органів охорони державного кордону або їх структурних підрозділів з отриманням розпорядження про проведення заходів мобілізації організовують проведення перевірок в осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікового документа (військово-облікового документа в електронній формі) разом з документом, що посвідчує особу, у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

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Зазначено, що відмовляють у перетині державного кордону (на виїзд з України) на пунктах пропуску:

у разі відсутності у особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікового документа (військово-облікового документа в електронній формі);

якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів містяться відомості про подання такої особи щодо розшуку в Національну поліцію.

Далі в Порядку зазначається, що прикордонники "викликають поліцейського для здійснення адміністративного затримання особи та її доставлення до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки у разі наявності в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про подання такої особи щодо розшуку в Національну поліцію".

Мобілізація - до яких штрафів готуватися ухилянтам

Як повідомляв УНІАН, в Україні також збільшили штрафи за порушення військового обліку та мобілізації.

Так, 17 травня стало відомо, що президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №10379, який врегульовує міри покарання для ухильників за військові правопорушення та невиконання правил мобілізації.

Мент передбачає за порушення військового обліку штрафи:

у мирний час - від 3 400 до 5 100 гривень;

у воєнний час (або повторне порушення) - від 17 000 до 25 500 гривень.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію в мирний час:

для громадян - від 5 100 до 8 500 гривень;

для посадових та юридичних осіб - від 17 000 до 34 000 гривень.

За ухилення від мобілізації у воєнний час:

для громадян - від 17 000 до 25 500 гривень;

для посадових і юридичних осіб - від 34 000 до 59 000 гривень.

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